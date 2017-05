Le top des tablettes Apple

Les tablettes Apple sont réputées pour leur fiabilité et les fonctionnalités qu’elles proposent. Pour que vous puissiez choisir facilement le modèle adapté à vos besoins, voici une sélection des meilleures tablettes iOS.

Apple iPad 9.7 pouces 4G Gris Sidéral

L’Apple iPad 9.7 pouces 4G Gris Sidéral vous permet de conserver tous vos documents grâce à sa grande capacité de stockage. Elle est en plus dotée d’un processeur Apple A9 couplé avec une mémoire vive dont la capacité assure une fluidité remarquable et une rapidité du traitement des tâches. Cette tablette iOS saura vous satisfaire en raison de sa configuration optimisée pour un usage prolongé en mobilité. D’ailleurs, elle est équipée d’une dalle Retina de 9,7 pouces dont la définition est de 2048 x 1536 px. Son APN de 8 MP et sa caméra frontale de 1.2 MP promettent de beaux clichés. Pour couronner le tout, il est question d’une batterie Li-Po de 32,4 Wh.

Apple iPad Air 32Go 4G Argent

Parfaite pour le divertissement et le travail, l’Apple iPad Air 2 32Go 4G Argent vous donne la possibilité de réaliser diverses tâches où que vous soyez, notamment lors de vos déplacements. Elle est dotée d’une dalle LED de 9.7 pouces dont la définition est de 2048 x 1536 pixels. Celle-ci promet un affichage riche en couleurs avec un niveau de détails incroyable. En ce qui concerne le processeur, cette tablette Apple embarque un Apple A8X à trois cœurs cadencés à 1,3 GHz et épaulé par 2 Go de RAM. Ce qui vous permet d’accomplir des tâches qui nécessitent un maximum de ressources en un minimum de temps.

Apple iPad Mini 4 4G 32Go Or

Conçue pour toutes les catégories d’utilisateurs, l’Apple iPad Mini 4 4G 32Go Or promet une expérience sans précédent. Elle assure une fluidité remarquable grâce à son processeur Apple A8 doté de deux cœurs. Cette tablette iOS comporte en outre une RAM suffisamment puissante pour vous faire profiter de toutes vos applications en mobilité. Pour l’affichage, elle embarque un écran de 7.9 pouces d’une définition de 2048 x 1536 pixels. Sa capacité de stockage interne de 32 Go vous offre la possibilité de conserver une quantité importante de données. On notera aussi le fait qu’elle comporte un APN de 8 millions de pixels et une webcam de 1.2 million de pixels.

Apple iPad Pro 256Go Or

Idéale pour les particuliers et les professionnels, l’Apple iPad Pro 256Go Or est un véritable bijou technologique. Son écran Retina de 12.9 pouces offre un affichage aux couleurs naturelles et bénéficiant d’un contraste bien équilibré. D’autant plus que la définition de 2048 x 1536 px autorise à visionner des contenus de grande taille. Équipée d’une batterie Li-Po, elle offre une autonomie de 10 heures. Les passionnés de photos ont à leur disposition un APN de 8 millions de pixels et une webcam de 1.2 million de pixels. Sachez que cette tablette Apple est propulsée par un processeur Apple A9X dual-core cadencé à 2.24 GHz et épaulé par 4 Go de RAM.

Laquelle de ces tablettes Apple préférez-vous ?