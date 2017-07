Le top 5 des smartphones à moins de 200 euros

Vous recherchez un téléphone pas cher ? Voici un guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 200 euros pour vous aider dans votre choix.

Lenovo Moto G5 Gris

Fluide, le Lenovo Moto G5 Gris est un smartphone idéal pour les utilisateurs qui souhaitent profiter d’Android. Son poids de 144 g promet une bonne prise en main, d’autant plus qu’il s’agit d’un téléphone mobile dont l’épaisseur est de 8.9 mm. Grâce à sa dalle LCD de 5 pouces, ce téléphone portable tactile assure un grand confort visuel. Son processeur octa-core cadencé à 1,4 GHz assure une bonne réactivité en toutes circonstances. Le Lenovo Moto G5 Gris dispose d’une RAM de 2 Go pour une meilleure prise en charge de vos applications. Pour couronner le tout, il est doté d’une batterie Li-Ion de 2800 mAh qui vous permet de l’utiliser le plus longtemps possible.

Huawei P8 Lite (2017) Noir

Doté d’une fiche technique intéressante, le Huawei P8 Lite (2017) Noir vous permet de tout faire en mobilité. Sa taille est idéale pour un usage en mobilité. Ainsi, si vous avez besoin d’un terminal offrant une agréable prise en main, ce modèle constitue un bijou technologique à posséder. En effet, le Huawei P8 Lite (2017) Noir fait 147.2 x 72.9 x 7.6 mm pour un poids de 147 grammes. En ce qui concerne l’affichage, il embarque un écran LCD de 5.2 pouces d’une définition de 1920 x 1080 pixels. Les prises de vue sont assurées par un APN de 12 millions de pixels et par une webcam de 8 millions de pixels.

Honor 6X Silver

Puissant et ergonomique, le Honor 6X Silver est un smartphone Android adapté aux besoins de chacun. Sa couleur argent lui confère un look extraordinaire qui vous séduira à coup sûr. Sa taille de 5,5 pouces est ce qu’il y a de mieux pour assurer une bonne prise en main ainsi qu’un meilleur confort visuel. En ce qui concerne cette partie graphique, le Honor 6X Silver arbore un écran LTPS en définition Full HD, soit de 1920 x 1080 px. La densité est de 401 pixels par pouce. Il s’agit d’un téléphone pas cher dont la performance ne manquera pas de vous surprendre, d’autant qu’il est question d’un processeur Kirin 655 octa-core épaulé par 3 Go de RAM. Pour la photo, il propose un capteur dorsal de 12 millions de pixels et une caméra frontale de 8 millions de pixels.

Meizu M5 32Go 3Go RAM Bleu

Le Meizu M5 32Go 3Go RAM Bleu convient aux professionnels et aux particuliers. Équipé d’un processeur Mediatek MT6750 octa-core cadencé à 1,5 GHz, ce smartphone proposé à moins de 200 euros offre une réactivité incomparable. A cela s’ajoute une mémoire vive dont la capacité est forte de 3 Go. Avec ce smartphone Meizu, vous profiterez d’une performance extraordinaire sur vos jeux vidéo dans la mesure où il arbore une dalle LCD de 5,2 pouces en définition HD (720 x 1280 px). Une mémoire de stockage interne de 32 Go est proposée pour que vous puissiez tout conserver. A noter que le Meizu M5 32 Go est doté d’un slot pour carte micro SD supportant jusqu’à 128 Go.

Neffos C5 Max Gris foncé

Le Neffos C5 Max Gris foncé assure une bonne autonomie avec sa batterie de 3045 mAh. Il arbore un écran de 5.5 pouces d’une définition Full HD, soit de 1920 x 1080 pixels, pour que vous puissiez bénéficier d’un grand confort visuel. Côté processeur, ce smartphone Android embarque un Mediatek MT6753 octa-core épaulé par 2 Go de RAM. Les passionnés de photo ne sont pas en reste dans la mesure où un APN de 13 Mpx avec flash LED et une webcam de 5 Mpx sont au rendez-vous.

