Le Thomson Fusion, un smartphone avec vidéoprojecteur intégré !

Thomson s’est particulièrement distingué lors de l’IFA 2017 cette semaine à Berlin ! La firme a présenté deux nouveaux produits : le Thomson Fusion et le Doro 8040.

Très connu dans le monde pour la qualité de ses téléviseurs et de ses ordinateurs, Thomson n’a pas totalement réussi sa stratégie de diversification et s’était jusque-là plutôt fait discret sur le marché de la téléphonie mobile. Cela dit, la marque effectue ici un joli coup en présentant Fusion, son nouveau smartphone doté d’un vidéoprojecteur.

Thomson Fusion : le succès sera-t-il au rendez-vous, contrairement au Samsung Galaxy Beam ?

Ainsi, Thomson tente de se démarquer de la concurrence féroce sur le marché des smartphones en offrant une fonctionnalité qui peut trouver son public. C’est un pari audacieux car le Samsung Galaxy Beam, lui aussi doté de cette fonctionnalité, n’avait pas connu un franc succès lors de son lancement.

Assez traditionnel en apparence, le Fusion possède au niveau de sa tranche supérieure un vidéoprojecteur qui permettra à son détenteur de projeter des images et vidéos sur murs et surfaces planes. La diagonale maximale est de 3,80 mètres, ce qui est une belle prouesse technique ! L’écran du Fusion est de 5 pouces Full HD avec un processeur MediaTek à 1,5 Ghz. La mémoire vive est de 2 Go et l’espace de stockage est de 32 Go. Une batterie de 4000 Mah, un emplacement pour une deuxième SIM, un capteur dorsal de 13 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels viennent agrémenter le tout pour ce smartphone qui sera lancé à 599 € à la fin du mois de septembre 2017 en France.

Qu’en pensez-vous ? Thomson réussira-t-il son pari avec ce nouveau smartphone Fusion avec vidéoprojecteur intégré ? Ce smartphone est-il susceptible de vous intéresser ? Que pensez-vous du prix de lancement ? N’hésitez pas à laisser vos commentaires !