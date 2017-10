Le Sony Xperia XZ Premium va accueillir Android 8.0 Oreo et sortir dans un nouveau coloris prochainement !

Après les Xperia XZ1 et XZ1 Compact, ça va être au tour du très bon Sony Xperia XZ Premium de tourner sous Android 8.0 Oreo.

Écran 4K, Snapdragon 835, super slow motion avec ralenti à 960fps… le Xperia XZ Premium est un smartphone complet qui nous avait particulièrement séduits (voir notre test ici). Ses utilisateurs seront sûrement heureux d’apprendre qu’il va recevoir prochainement une mise à jour vers Android 8 Oreo.

Sony Xperia XZ Premium : Android 8.0 Oreo arrive en décembre !

Ce smartphone du constructeur japonais était sorti sous Android Nougat. Le passage vers la nouvelle version de l’OS de Google a été signalé sur le site officiel de Sony Japon et l’info a été relayée sur le fansite Xperia Blog. Ce sera en décembre qu’il sera possible de lancer la MAJ pour profiter d’Android 8.0 Oreo. Attention, cela concerne la version japonaise mais nul doute qu’elle arrivera aussi chez nous à la fin de l’année.

Pour rappel, le Sony Xperia XZ Premium est doté d’un écran 4K de 5.5 pouces, d’un Qualcomm Snapdragon 835 (2.45 GHz / 1.9 GHz), de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go. La partie photo est composée d’un capteur dorsal Motion Eye de 19 millions de pixels et d’un capteur frontal Exmor RS de 13 millions de pixels. Véritable machine de guerre, le Xperia XZ Premium va l’être encore plus avec cette MAJ vers Android Oreo.

Le Xperia XZ Premium voit rouge !

Ce téléphone 4G+ va bientôt être disponible dans un nouveau coloris : le rouge ! C’est au Japon qu’il a été annoncé et il sera commercialisé le 27 octobre 2017.

