Le site de téléchargement T411 a été fermé par la police

T411, le site torrent le plus visité de France, a été fermé par la police en France et en Suède. Avec des millions d’utilisateurs, la plate-forme était un véritable géant et faisait partie du top 50 en France. Deux Ukrainiens ont été arrêtés sous soupçon d’atteinte au droit d’auteur et de blanchiment d’argent. Les serveurs ont été saisis par une société d’hébergement en Suède, d’après la presse locale.

En tant que site torrent numéro un parmi les francophones et l’un des sites les plus populaires en France, l’ascension de T411 à la célébrité est le produit de plus d’une décennie de virages. Torrent411 avait été lancé après la fermeture de QuebecTorrent. Il a été lancé avec environ 109 000 membres à son actif. Bien évidemment, tous les comptes d’utilisateurs de QuebecTorrent avaient été transférés à T411, y compris des ratios et même des catégories de contenu qui étaient précédemment exclues en raison de conflits de détenteurs de droits d’auteur. Voilà comment l’histoire de T411 a commencé. Aujourd’hui, le site a été fermé à la suite opération de police franco-suédoise.

T411 : le site de téléchargement de torrent a été neutralisé par la police

Le site était indisponible depuis dimanche soir. Le verdict est tombé, le site a été fermé par la police lors d’une opération selon la presse suédoise. Cette information provient directement du journal scandinave Dagens Nyheter.

De plus, deux Ukrainiens auraient été arrêtés par la police. Ils sont accusés d’administrer le site de torrent T411. Plusieurs serveurs ont également été saisis par la police. Les deux personnes ukrainiennes sont accusées d’infraction au droit d’auteur et blanchiment d’argent.

La fermeture du site survient juste au moment ou le site de téléchargement de torrent allait fêter ses 13 ans. Notamment en proposant une session de téléchargement libre le 4 juillet. C’est-à-dire des téléchargements non comptés sur le trafic dont chaque membre dispose. Ce système basé sur le principe du P2P avait été mis en place afin de pousser les membres à partager leurs contenus et pas seulement télécharger ceux des autres.

Le journaliste français Tristan Brossat a également confirmé que T411 a été fermé dans le cadre d’une opération conjointe entre la police française et la police suédoise. Il rapporte que « les cerveaux » derrière le site sont susceptibles d’avoir d’autres chefs d’accusation. Les arrestations en Suède ont eu lieu dans la municipalité de Huddinge dans le comté de Stockholm, dans l’est de la Suède.

