Le Samsung Galaxy S9 pourrait avoir une encoche tout comme l’iPhone X

Le Samsung Galaxy S9 fait de nouveau parler de lui. Nous venons d’obtenir une importante information à propos de son design. En effet, le successeur du Galaxy S8 disposerait d’un lecteur d’empreintes digitales en façade.

Samsung devrait lancer le Galaxy S9 au mois de mars 2018, mais attendant sa sortie officielle, ce terminal haut de gamme continue de faire des apparitions sur le web au travers des rumeurs qui proviennent des quatre coins de la planète. Aujourd’hui, si on vous parle de ce fameux remplaçant du Galaxy S8, c’est parce que des informations majeures à son sujet viennent de fuiter. À en croire les rumeurs, le Galaxy S9 disposerait effectivement d’une technologie de reconnaissance faciale à la manière du Face ID de la Pomme. Mais contrairement à la firme américaine, Samsung prévoirait de toujours recourir au lecteur d’empreintes digitales. Un capteur qui serait d’ailleurs placé sur la face avant du smartphone juste en dessous de l’écran. Comme il s’agit d’un smartphone avec des bordures supérieure et inférieure très fines, le Sud-Coréen aurait prévu de mettre une encoche en bas de l’écran afin de pouvoir installer ce composant. En tout cas, c’est ce qu’indique un brevet récemment déposé par Samsung auprès de la KIPRIS, l’organisation sud-coréenne qui se charge des marques déposées.

Samsung Galaxy S9 : le capteur d’empreintes digitales désormais en façade ?

Contrairement aux modèles actuels, le Samsung Galaxy S9 devrait donc être équipé d’un capteur d’empreintes digitales en façade et non pas à l’arrière. Le seul problème est que la firme ne possède pas encore la technologie pour intégrer le dispositif directement à l’écran. Ce qui aurait pour conséquence la découpe de cette encoche en bas de la dalle. Pour rappel, l’iPhone X et l’Essential en disposent aussi, sauf que celle du nouvel iPhone se trouve en haut de l’écran. Un design qui ne plait pas à tout le monde surtout qu’il nuit à l’expérience utilisateur en empêchant certaines applis de fonctionner correctement. Les développeurs doivent ainsi concevoir des applications conçues spécialement pour l’iPhone X, tenant compte de la particularité de son affichage.

Votre avis sur ce sujet nous intéresse. N’hésitez pas à nous le donner dans les commentaires.