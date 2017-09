Le Samsung Galaxy S7 s’offre un lifting avec sa mise à jour vers Android Oreo

Les Samsung Galaxy S7 de la firme coréenne auraient bientôt droit à une toute nouvelle interface avec l’arrivée d’Oreo sur le smartphone.

Si les nouveaux flagships de la firme coréenne ont d’ores et déjà reçu une toute nouvelle interface nommée « Samsung Experience » les utilisateurs se sont alors demandés si la firme comptait apporter des modifications d’interface avec la mise à jour Android 8.0 Oreo. Samsung a alors répondu de la manière suivante : « Bixby est pris en charge sur les Galaxy S8 et S8 + et N8. Nous envisageons d’accompagner plus de modèles progressivement dans le futur. Nous souhaitons également vous informer qu’une nouvelle interface UI sera disponible avec la prochaine mise à jour Oreo (…) ».

Si aucune date n’est prévue pour le moment, on sait au moins que le Samsung Galaxy S7 aura droit à une nouvelle interface avec Oreo, mais concrètement, qu’est ce qui va changer ?

Samsung Galaxy S7 : une interface plus simple avec Oreo

D’un côté, la firme a retravaillé plusieurs fonctionnalités, il n’y aura donc pas vraiment de changements au niveau système. Primo, la gestion du multitâche, ce dernier a été revu pour permettre une économie de batterie plus conséquente. C’est pourquoi les applications de fond n’auront pas accès à des fonctionnalités, tel que le GPS, pour éviter une perte d’autonomie. Secondo, les raccourcis pourront désormais être directement désactivés en touchant l’icône, sans ouvrir de fenêtre pour vous rediriger vers la page réglage concernée. Niveau interface utilisateur, on remarque que Oreo est un peu plus terne et moins colorés, notamment dans les réglages.

Autre point d’amélioration, le système de notifications. Ce dernier sera beaucoup plus personnalisable et permettra à l’utilisateur d’avoir une meilleure expérience ! Vous aurez donc la possibilité de changer la couleur de fond de vos notifications, de cacher une notification pendant un certains temps (15min, 30min ou 1h). Mais aussi de choisir quel type de notifications vous intéresse le plus et de recevoir uniquement cette dernière, plutôt pratique ! Enfin, vous aurez également la possibilité de regarder des vidéos YouTube en fond, sur une petite image, tout en lisant un texte par exemple. Bref, on attend cette mise à jour sur le Samsung Galaxy S7 avec impatience !

Que pensez-vous des nouveautés sur Oreo 8.0 ? Dites-le-nous en commentaire !