Le Samsung Galaxy S7 est plus utilisé dans le monde que les autres smartphones de la marque

Le succès du Samsung Galaxy S7 n’a pas été obscurci par la catastrophe du Note 7. Et jusqu’à présent, on ne peut pas dire que, son successeur, le Galaxy S8, se vende comme des petits pains.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les réactions des utilisateurs sont très difficiles à prévoir. La plupart des statistiques de ventes sont réalisées après coup, prenant parfois en contrepied les prévisions (naïvement) optimistes. En tout cas, jusqu’à présent, le Samsung Galaxy S7 reste le flagship qui rapporte le plus au constructeur sud-coréen. C’est l’appareil qui se vend le plus parmi ceux que fabrique la marque. Il est vrai que le Galaxy S8 fait l’unanimité en termes de performances, mais aussi en termes de sécurité. Si les consommateurs semblaient quelque peu réticents pendant un certain temps, les ventes sont en train de décoller. Peut-être que dans un an, le nombre d’unités écoulées sur le marché sera tout au moins aussi important que pour le Galaxy S7.

Samsung Galaxy S7, un flagship emblématique pour la marque sud-coréenne ?

Pour savoir si les ventes de Galaxy S8 seront de la même ampleur que celles du Samsung Galaxy S7, il faudra attendre les résultats des études qui seront conduites à la fin du premier trimestre 2018. Pour l’heure, une récente étude a mis en évidence que c’est bel et bien le Galaxy S7 qui se vend le plus depuis un an. Mais cela n’a vraiment rien de surprenant. Avant, l’engouement des utilisateurs était pour le Galaxy S6, et pour le Galaxy S5 l’année d’avant. Mais si l’accent est particulièrement mis sur le Samsung Galaxy S7, c’est parce que l’explosion des ventes marque un taux de renouvellement record ; en d’autres termes, de nombreux utilisateurs de Galaxy S5 l’attendaient pour changer de téléphone.

D’après les analystes, de nombreux utilisateurs de Galaxy S6 changeraient de smartphones pour passer au Galaxy S8. Qu’en pensez-vous ?