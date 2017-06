Le Samsung Galaxy Note 8 pourrait être lancé en 2 versions : 64 Go et 128 Go

Selon les dernières rumeurs, une nouvelle fuite suggérant que Samsung sortira son prochain Galaxy Note 8 en deux variantes a émergé sur le net. Le téléphone serait semblable à son téléphone phare, à savoir le Galaxy S8. Le Samsung Galaxy Note 8 serait alors disponible en deux versions : 64 Go et 128 Go de stockage.

Les dirigeants de Samsung semblent avoir été vraiment bavards en ce qui concerne le prochain Galaxy Note 8. La dernière rumeur à propos du Note 8 prétend que l’appareil débarquera en deux versions : une avec 64 Go de stockage et une autre avec 128 Go de mémoire interne.

Deux versions pour le prochain Samsung Galaxy Note 8

Il est à noter, cependant, que Samsung n’a pas été tellement désireux de fournir des versions différentes pour ses smartphones jusqu’à présent. Le Galaxy Note 7 n’avait qu’une seule option de stockage de 64 Go, tandis que le Galaxy S8 + a une édition de 128 Go qui est limitée à seulement quelques marchés. Ou en d’autres termes, il y a des chances que cette rumeur soit infondée. Elle est donc à prendre avec des pincettes.

Quoi qu’il en soit, plusieurs options de stockage ne peuvent être qu’une bonne chose pour les consommateurs, car offrir plus de choix n’est jamais une mauvaise chose. Pourtant, il convient de mentionner une fois de plus que le Note 8, même dans une variante à faible spécification, sera un appareil assez coûteux, même pour des flagships phares. Les rumeurs précédentes parlaient d’un tarif de 999 €, soit environ 900 $. Pour l’instant, ce prix n’est pas encore confirmé, mais quoi qu’il en soit le Galaxy Note 8 ne sera pas donné.

