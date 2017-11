Le Razer Phone est enfin entièrement dévoilé et il donne envie !

Si vous avez envie de vous procurer un smartphone très puissant de bonne qualité, le Razer Phone saura vous satisfaire, même si vous ne jouez pas.

Razer proposera son premier smartphone dès le 17 novembre 2017, ce dernier saura certainement faire plaisir à ceux d’entre vous qui aiment posséder un appareil réellement puissant, qui vous permet même de jouer. Habituellement, la firme se réserve aux pc gaming et périphériques adaptés aux joueurs, mais cette fois-ci, elle décide de proposer son propose smartphone, ce qui risque de bousculer un peu la concurrence.

Le Razer Phone : un appareil très puissant

Pour vous offrir la meilleure qualité vidéo possible, le smartphone est muni d’un écran tactile de 5.7 pouces, accompagné d’un affichage Ultra motion Display Quad HD qui possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on trouve un processeur Snapdragon 835, boosté par une mémoire vive de 8 Go, c’est le plus puissant du marché actuellement. Pour prolonger votre expérience de jeu au maximum, le smartphone propose une batterie de 4000 mAh, ce qui vous permet de tenir une journée entière en jouant.

Niveau photo, il propose un double capteur principal de 12 mégapixels et une caméra frontale. Ce qui vous permet tout de même de prendre de très beaux clichés, de plus, le smartphone bénéficie d’un zoom X2 de très bonne qualité. mais ce n’est pas tout, pour vous permettre de profiter de la meilleure expérience utilisateur possible, le Razer Phone est équipé de deux amplis Dolby Atmos, pour un son 3D exceptionnel.

Finalement, le smartphone sera proposé dès le 17 novembre, au prix de 749 euros. Un prix qui reste élevé certes, mais vu a tendance niveau prix des smartphones, ce n’est pas trop exorbitant non plus.

Que pensez-vous de ce Razer Phone ? Dites-nous tout en commentaire !