Le Qualcomm Snapdragon 845 pourrait être dévoilé en décembre

À en croire le leaker Ice Universe, Qualcomm pourrait présenter le Snapdragon 845 au cours d’un événement qui se tiendra à Hawaï du 4 au 8 décembre prochain.

Ce n’est pas la première fois qu’on parle de cette prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, mais au vu des informations qui tombent petit à petit à son sujet, il devient intéressant de l’évoquer à chaque apparition d’une nouvelle rumeur. À ce propos, le célèbre leaker Ice Universe a récemment publié sur le réseau social chinois Weibo une invitation émise par le fondeur qui convie les médias à un événement qui aura lieu sur île Maui, à Hawaii, du 4 au 8 décembre. La présentation du Snapdragon 845 figurerait ainsi dans l’agenda. En tout cas, c’est une hypothèse croyable, d’autant plus que les constructeurs comme Samsung pourraient utiliser ce composant pour équiper leurs smartphones haut de gamme.

Qualcomm Snapdragon 845 : un processeur gravé en 10 nm ?

Contrairement à ce que les rumeurs nous faisaient croire dans le passé, le Qualcomm Snapdragon 845 pourrait en fait être gravé en 10 nm et non en 7 nm. En ce qui concerne son nombre de cœurs, il est de 8. Cette nouvelle génération de processeurs Snapdragon 8xx aura droit à 4 cœurs Cortex-A75 et 4 cœurs Cortex-A53. Cette configuration en fera l’un des SoC les moins gourmands en énergie du marché. Le volet graphique quant à lui serait pris en charge par un GPU Adreno 630, qui devrait être significativement plus performant que l’Adreno 540 du Snapdragon 835. Outre ces caractéristiques de base, il est bien de noter que le composant devrait être équipé du nouveau modem X20 offrant un débit jusqu’à 1,2 Gbps en 4G.

Que pensez-vous de cette rumeur à propos de la date de présentation du Snapdragon 845 ? Dites-le nous dans les commentaires !