Le prochain smartphone de OnePlus pourrait coûter plus de 800 dollars

Plus les années passent, plus OnePlus augmente le prix de ses flagships. Il se pourrait que le constructeur chinois propose un smartphone à plus de 800 dollars.

La marque habituée à lancer des téléphones abordables avec des caractéristiques haut de gamme pourrait augmenter ses tarifs en lançant un modèle à plus de 800 euros. On serait donc loin des 499 euros du OnePlus 5. C’est en tout ce que nous dit Carl Pei, co-fondateur de OnePlus. Il a ajouté qu’il n’y aura pas de phablettes pour le moment.

Beaucoup vont grincer des dents à la lecture de cette info et on peut les comprendre ! Le OnePlus 5, dernière mouture de la marque, est disponible à partir de 499 euros. La bête du constructeur chinois propose un très beau rapport qualité/prix mais OnePlus pourrait lancer un terminal haut de gamme à un prix égal ou supérieur à 800 dollars. C’est quasiment le double du tarif affiché pour le OnePlus 5. À ce prix, le futur smartphone de la firme co-fondée par Carl Pei devrait être encore plus spectaculaire que le dernier en date. En effet, le OnePlus 5 peut facilement rivaliser avec le Samsung Galaxy S8, le LG G6 ou encore l’iPhone 7 alors ce téléphone haut de gamme fera sûrement très mal !

