Le premier iPhone aurait pu avoir un design complètement différent

Depuis la sortie du livre de Brian Merchant, les rumeurs vont bon train concernant ce qu’aurait pu être le design du premier téléphone à la pomme. En effet, selon ses dires, le premier iPhone aurait pu avoir un bouton « retour ».

Steve Jobs n’est plus, mais la légende de son célébrissime iPhone continue de s’écrire. Un livre parut récemment nous aide à voir plus clair dans le cheminement de la pensée, du défunt créateur du téléphone à la pomme. En effet, dans The One Device : The Secret History of the iPhone, Brian Merchant explique que le design de l’iPhone a engendré beaucoup d’idées. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le smartphone d’Apple aurait pu ne jamais avoir l’apparence qu’on lui connaît.

Le premier iPhone aurait pu être doté d’un clavier physique et d’un bouton retour

Phil Schiller, le boss du marketing chez Apple allait complètement à l’encontre d’un clavier entièrement tactile. Ce dernier, souhaitait un clavier physique à la manière du BlackBerry qui cartonnait à l’époque, ce qui aurait même, entrainé une dispute entre lui et Steve Jobs. Finalement, le fondateur de l’iPhone a fini par imposer son idée d’un écran tactile intégral. Au contraire, le bouton « home » présent dans tous les idevices aurait pu, lui, ne jamais voir le jour. Jobs était partisan du bouton retour, présent dans tous les mobiles Android. Nous devons ce bouton à Imran Chaudhri, l’un des ingénieurs lors de la conception du premier iPhone. Il lui aurait tenu tête pour que cette idée soit présente dans le futur mobile d’Apple. Lorsqu’on lit le livre de Brian Merchant, on s’aperçoit que la conception de ce mobile à succès n’a pas été aussi facile qu’on le pense.

