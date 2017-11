Le OnePlus 5T est apparu à la Paris Games Week !

C’est la star du moment, on ne fait que parler de lui, le OnePlus 5T ne cesse de fuiter ces temps-ci. Après être apparu sur des rendus presse et des affiches, le prochain smartphone de 1+ s’infiltre à la Paris Games Week.

Beaucoup attendent avec impatience de nouvelles informations sur le OnePlus 5T et on les comprend ! Le OnePlus 5 peut rivaliser avec le Samsung Galaxy Note 8 et l’iPhone 8 alors qu’il est vendu aux alentours de 420 euros sur le net. La présentation du 5T devrait avoir lieu le 16 novembre prochain mais il se trouve en ce moment à la Paris Games Week.

Paris Games Week : une petite partie de Vainglory sur le OnePlus 5T au calme

Cette photo a été publiée sur Twitter par le joueur d’e-sport Alessandro Palmarini. On y trouve des OnePlus 5 mais aussi ce qui pourrait être un OnePlus 5T étant donné qu’il est doté d’un écran borderless au format 18:9. Par ailleurs, ce smartphone devrait être doté d’un Qualcomm Snapdragon 835 accompagné par 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne. L’appareil tournerait sous Android 8.0 et sa dalle aurait une définition de 1080 x 2160 pixels.

Avez-vous vu le OnePlus 5T à la Paris Games Week ? Dites-le nous dans les commentaires !