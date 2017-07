Le OnePlus 5 est le smartphone de 2017 qui a la meilleure autonomie d’après les tests de PhoneArena

L’autonomie est l’une des caractéristiques que l’on scrute le plus avant d’acheter un smartphone. PhoneArena a dressé un comparatif de l’autonomie des smartphones les plus en vogue cette année et le OnePlus 5 est numéro 1.

Le dernier flagship de 1+ propose une configuration spectaculaire pour un prix particulièrement agressif. Il rivalise sans problème avec les téléphones haut de gamme commercialisés cette année même au niveau de l’autonomie.

Autonomie : le OnePlus 5 met K.O. ses prédécesseurs et ses concurrents

Avant de passer aux résultats, il faut expliquer comment PhoneArena a testé l’autonomie des smartphones présents dans ce top. Le site a lancé un script qui reproduit les actions d’un utilisateur lambda avec une luminosité de 200 nits jusqu’à ce que la batterie soit à plat.

Le OnePlus 5 s’est éteint après 9h18 d’utilisation. C’est 13 minutes de plus que l’Apple iPhone 7 Plus et 15 minutes de plus que le HTC U11 respectivement en deuxième et troisième position. Vient ensuite le Huawei P10 Plus avec 8h18 puis le Samsung Galaxy S8+ avec 8h d’autonomie. Le Google Pixel XL arrive 6e (7h19) et le Galaxy S7 edge prend la 7e place (7h18). Le LG G6 est 8e avec 6h09 d’autonomie. Les derniers de ce classement sont les OnePlus 3 (5h53) et 3T (5h41). Ainsi, la nouvelle mouture de 1+ écrase ses prédécesseurs sans aucun problème.

Mais au niveau de la recharge rapide, il est plus lent puisque le chargement dure 99 minutes contre 85 minutes pour le OnePlus 3T et 74 min pour le OnePlus 3. Néanmoins, cela reste un très bon score pour le OnePlus 5. Dash Charge, son système de recharge rapide, est plutôt convaincant.

Ces résultats compensent avec les récents problèmes de son et d’affichage (« Jelly Effect ») sur le OnePlus 5.

Que pensez-vous de cette news ? N’hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, votre avis nous intéresse !