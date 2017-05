Le OnePlus 5 débarque cet été à moins de 500 dollars et risque de faire peur aux smartphones haut de gamme

Ce n’est plus une rumeur : le OnePlus 5 sera bel et bien disponible cet été. La marque a préféré ne pas produire de OnePlus 4 : le chiffre 4 porterait malheur selon la croyante traditionnelle chinoise.

Le OnePlus 5 succède donc aux OnePlus 3 et 3T, lancés l’année dernière. Si la marque chinoise a préféré sauté le OnePlus 4, ce n’est pas seulement en référence au symbolique nombre 4, mais aussi peut-être parce que le nouvel appareil est le cinquième smartphone qu’il propose sur le marché. D’un autre côté, les responsables de l’entreprise précisent que l’appellation de son prochain flagship est inspirée du numéro porté par le basketteur de la NBA Robert Horry. Mais au-delà de tout cela, le OnePlus 5 séduit bien avant son lancement par ses caractéristiques.

Les caractéristiques techniques du OnePlus 5

Il semblerait que le OnePlus 5 n’a pas grand-chose à envier aux poids lourds comme le Galaxy S8 ou l’iPhone 7. La fiche technique du smartphone chinoise a été dévoilée tout récemment sur le site Geekbuying. On y apprend que l’appareil est équipé d’un écran 5.5 pouces affichant en QHD, soit 1440 x 2560 pixels. Au niveau du processeur, la marque chinoise s’est procuré le Graal : un Qualcomm Snapdragon 835, avec des cœurs cadencés à 2.35 GHz. À cela s’ajoute une RAM de 8 Go, en plus d’une mémoire interne de 64 Go. Côté graphique, le fabricant a équipé son appareil d’un autre Graal : le GPU Adreno 540. À l’arrière, on trouve un double capteur de 23 millions de pixels. Quant à la caméra frontale, on devra se contenter de 16 millions de pixels. Puis, la batterie possède une capacité de 4 000 mAh. Enfin, Oxygen OS est de la partie, comme à l’accoutumée.

Proposé à 449.99 dollars, le OnePlus 5 pourrait être disponible à partir du mois de juin. Comptez-vous alors acheter ce mobile ?