Le Nokia 2 serait vendu à moins de 100 euros !

Le prix du Nokia 2 a été dévoilé accidentellement par un revendeur américain. Apparemment, le smartphone low-cost scandinave pourrait être proposé à seulement 99 dollars, soit environ 85 €.

Alors que les fans de la marque ont les yeux rivés vers le Nokia 9, le prochain smartphone haut de gamme de Nokia, le Nokia 2 fait actuellement parler de lui. Pour l’heure, peu d’informations ont fuité à propos de ce smartphone low-cost, mais il est encourageant de savoir que le constructeur scandinave, par le biais de HMD, compte réellement le commercialiser, et ce, d’autant plus que le Nokia 9 pourrait être proposé à plus de 1000 €. Comme il s’agit d’un téléphone bon marché, il ne faut pas s’attendre à une configuration technique alléchante. En tout cas, le jeu pourrait en valoir la chandelle puisque le Nokia 2 aurait un prix sous la barre des 100 €.

Nokia 2 : son prix accidentellement dévoilé par le site de e-commerce américain B&H

Le 23 octobre dernier, alors qu’un employé du site américain B&H effectuait la mise à jour de leur catalogue en ligne, il a publié par accident le prix du Nokia 2. Il s’est empressé de retirer l’information du site, mais de nombreux internautes ont réussi à effectuer une capture d’écran. Selon cette piste, l’appareil serait donc proposé à 99 dollars. Mais qu’en est-il des caractéristiques techniques ? Si l’on en croit les dernières rumeurs en date à son sujet, ce smartphone Nokia serait animé par Android Nougat. Il embarquerait un processeur Snapdragon 212 cadencé à 1,3 GHz et couplé à 1 Go de RAM. La capacité de sa ROM serait de 16 ou 32 Go. Un emplacement pour carte micro SD devrait être au programme. Côté photo, il mettrait à disposition un capteur dorsal de 8 MP ainsi qu’une caméra frontale de 5 MP. Avec son écran LCD IPS de 4,5 pouces, le Nokia 2 proposerait une batterie de 4000 mAh. Au vu de cette caractéristique, ce téléphone devrait tout simplement se positionner dans le rang des mobiles Android les plus endurants.

