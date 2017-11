Le Motorola Moto Z 2018 va débarquer en Chine à un prix astronomique

Pour marquer le 45e anniversaire de son premier téléphone portable, la firme vient d’annoncer le Motorola Moto Z 2018. Ce nouveau smartphone est pour l’heure réservé à la Chine, là où il sera proposé à plus de 1000 euros.

Motorola continue de nous dévoiler des nouveaux produits. Et il semble que le constructeur est bien décidé à envahir le marché avec des smartphones capables de concurrencer les terminaux phares des autres fabricants tels que Samsung et Apple. Après avoir lancé récemment le successeur du Moto Z, le Z2, il compte désormais attirer l’attention avec le Motorola Moto Z 2018. Ce qui constitue la particularité de ce nouveau téléphone portable tactile, c’est le fait qu’il marque le 45e anniversaire du premier mobile de Motorola, le DynaTac 8000. Côté design, l’appareil se démarque par son écran qui affiche un certain luxe. À cela s’ajoute un châssis en aluminium renforcé dont l’épaisseur est de seulement 6,1 mm.

Plus de 1000 € pour le Motorola Moto Z 2018

Pour l’affichage, le Motorola Moto Z 2018 propose une dalle AMOLED de 5,5 pouces avec une résolution 2K. Une protection ShatteShield est au programme pour augmenter la résistance aux chocs et aux rayures. En ce qui concerne son processeur, ce nouveau smartphone Android dispose d’un Qualcomm Snapdragon 835, un SoC doté de huit cœurs. La capacité de la mémoire vive, elle, est de 6 Go. Pour la sauvegarde de ses documents et l’installation des applications, l’utilisateur bénéficie d’une mémoire de stockage interne de 128 Go. Le volet photo est servi par un double capteur dorsal de 12 mégapixels et par une caméra frontale de 5 mégapixels. Le Motorola Moto Z 2018 est compatible Turbo Fast Charging. La capacité de sa batterie est de 2730 mAh. Pour le moment, l’appareil est réservé à la Chine. Il sera disponible à partir du 6 novembre pour 9 999 yuans, soit environ 1 290 €.

