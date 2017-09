Le Motorola Moto G4 recevra quand même la mise à jour vers Android 8.0 Oreo

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du Motorola Moto G4. En effet, le constructeur a finalement décidé d’installer la MAJ Android 8.0 sur ce modèle.

Dévoilé au mois de mai 2016, le Motorola Moto G4 est un smartphone plutôt intéressant. Il dispose d’un bel écran de 5,5 pouces en définition Full HD et d’un processeur Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) associé à 2 Go de RAM. L’appareil est animé nativement par Android 6.0.1 Marshmallow. Et si on vous en parle aujourd’hui, c’est justement en raison de ce volet logiciel. En effet, un bad buzz faisait croire en début de semaine que le terminal n’allait pas avoir droit à Android 8 Oreo. Mais aujourd’hui, nous apprenons que les utilisateurs de la bête goûteront bien à l’expérience Oreo.

Motorola Moto G4 et Android Oreo : bien d’autres smartphones Motorola dans la liste

Effectivement, le Motorola Moto G4 ne sera pas le seul smartphone de la marque à bénéficier de cette mise à jour tant attendue vers Android 8.0 Oreo. La liste comprend entre autres des appareils tels que le Motorola Moto G4 Plus, le Moto G5 Plus, le Moto G5S ou encore le Moto G5S Plus.

Rappelons toutefois que Motorola avait publié sur son site lundi dernier un communiqué de presse dans lequel il indique clairement que le Moto G4 ne peut pas profiter d’Android 8.0 en raison d’un souci de compatibilité : « On nous a fait remarquer plusieurs erreurs dans notre matériel promotionnel concernant la mise à jour du Moto G4 Plus vers Android O ». Si nous prenons en compte cette déclaration, il est sûr et certain que le constructeur n’avait pas prévu de déployer Android Oreo sur ce modèle, mais il a dû sûrement changer d’avis à cause de la gronde des utilisateurs très déçus par la nouvelle.

