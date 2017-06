Le mobile Vertu Signature Cobra ne vous coûtera que… 350 000 euros

Si pour vous les smartphones à 800 euros sont à un prix trop élevé, attendez de voir le Vertu Signature Cobra, un mobile à 350 000 euros. Pourtant il n’a rien d’un téléphone ultra puissant, c’est son design qui vous surprendra.

Avec ce mobile, on pourrait classer les smartphones haut de gamme dans les catégories des mobiles pas chers. En effet le téléphone que propose la marque anglaise Vertu est à un prix bien supérieur. Vous pourrez vous l’offrir pour la bagatelle de 350 000 euros. À ce prix-là, nous pouvions nous imaginer avoir affaire à un mobile avec des capacités exceptionnelles ainsi qu’une puissance inégalée. Rien de tout cela, ce terminal embarque même une fiche technique très modeste. Ce qui est censé justifier ce prix exorbitant, c’est son design qui sort de l’ordinaire. Il n’est pas réservé aux mordus de technologie mais plutôt aux adeptes de produits luxueux.

Vertu Signature Cobra : un mobile orné d’émeraude et de rubis

La fiche technique de ce téléphone est tout ce qu’il y a de plus banal et rivalise même avec le Nokia 3310 version 2017 qui est vendu au prix de 49 euros. Le Vertu Signature Cobra ne possède ni appareil photo ni 4G. Il est doté d’un écran de 2 pouces QVGA. Un mobile donc très loin des fiches techniques des téléphones haut de gamme. L’atout du Vertu Signature Cobra réside dans son design de folie. Comme son nom l’indique, ce terminal comporte un serpent qui l’entoure. La particularité de ce dernier est d’être doté de deux émeraudes à la place des yeux et d’être ornés de 439 rubis, ce qui le fait briller de mille feux. Ce mobile propose aussi un médaillon au design des élèves de serpentard ou d’un clip de rap américain. Le Vertu Signature Cobra est une série limitée. Seules 8 personnes auront le privilège de l’avoir entre les mains. Pour ces 8 individus, il sera certainement plus un caprice qu’un achat utile.

