Le Huawei Mate 10 équipé d’un double capteur photo spectaculaire pour rivaliser avec le LG V30 ?

Le Huawei Mate 10 s’apprête à révolutionner le monde des smartphones. De nombreuses rumeurs courent encore sur ses fonctionnalités, notamment son équipement photographique.

Les smartphones de cette nouvelle génération se doivent tous d’avoir une configuration innovante. Capteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale ou encore écran borderless… Les constructeurs comme Apple, Samsung ou encore LG surenchérissent pour obtenir le smartphone le plus innovant. D’ailleurs, l’innovation dont se focalisent la plupart d’entre-eux concerne l’appareil photo.

Huawei Mate 10 : un appareil photo exceptionnel d’une ouverture de f/1.6

Dévoilé lors de l’IFA de Berlin il y a quelques jours, le LG V30 dispose d’un appareil photo à ouverture de f/1.6. Le Samsung Galaxy Note 8 possède un capteur photo à ouverture de f/1.7. Décidément, la compétition pour augmenter l’ouverture de l’appareil photo fait rage.

C’est le cas du fabricant Huawei qui s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone, le Mate 10, précisément le 16 octobre prochain. Selon Evan Blass, un célèbre blogueur spécialisé dans les nouvelles technologies, le Huawei Mate 10 serait équipé d’un double appareil photo de 20 et 12 mégapixels, à ouverture de f/1.6.

Le Huawei Mate 10 serait également équipé d’un processeur Kirin 970 ou encore d’un écran de 6 pouces. D’autres rumeurs concernent une RAM de 6 Go ou d’une mémoire interne de 64 ou 128 Go. Le système d’exploitation Android Oreo est aussi mentionné. Ce nouveau smartphone Huawei disposerait ainsi de plusieurs versions, du basique au plus haut de gamme avec un espace de stockage plus important.

Si les rumeurs d’une telle configuration photographique s’avèrent vraies, les fans amateurs de photo seront ravis. L’apport d’un double capteur photo dans les smartphones de cette nouvelle génération est presque essentiel désormais, au même titre qu’un lecteur d’empreintes digitales. Les constructeurs de smartphones haut de gamme n’hésitent donc pas à équiper leurs appareils d’un capteur d’une ouverture de f/1.6 ou plus.

