Le HTC U11 Plus présenté en novembre

Le HTC U11 Plus sera présenté au public lors d’une conférence de presse tenue par le constructeur. Quand ? Pas plus tôt que demain.

La présentation d’un smartphone est l’un des moments les plus importants pour le constructeur. Et HTC en connait quelque chose. En effet, ce dernier a confirmé que le 2 novembre aura lieu la présentation de son HTC U11 Plus. Pourtant, ils étaient nombreux à penser que cette présentation sera rejointe par celle du HTC U11 Life. À moins que le constructeur fasse une annonce surprise, il faudra encore attendre pour ce dernier. Et c’est par les réseaux sociaux que l’information a été relayée.

Un HTC U11 Plus pour novembre !

Ce 2 novembre, soit demain, HTC fera la présentation de plusieurs nouveautés. Dont l’une de taille : le HTC U11 Plus. Une fois de plus, ce sont les réseaux sociaux qui ont partagé l’information. En effet, le constructeur a publié une photo mystérieuse : il est possible d’y apercevoir le coin d’un téléphone avec un écran boderless. Dessus, il est simplement écrit « 11.02.2017 », date de la conférence de presse tenue par HTC.

Pour beaucoup, cela ne fait aucun doute : ce mystérieux smartphone n’est autre que le HTC U11 Plus. Et pour cause, de nombreuses rumeurs sont sorties sur ses caractéristiques techniques… Et elles donnent envie. Cette phablette haut de gamme vient directement concurrence le Samsung Galaxy Note 10 et l’Huawei Mate 10 Pro avec un Snapdragon 835 accompagné de 4 ou 6 Go de mémoire vive. Quant à son espace de stockage, il faudrait compter entre 64 et 128 Go, extensible grâce à une carte micro SD. Deux appareils photo sont à attendre, de 12 millions de pixels et 8 millions de pixels. Enfin, une certification IP68 et une batterie de 4 000 mAh devraient également être de la partie.

Une fois de plus, ces informations ne sont que des rumeurs. Il faudra attendre que HTC fasse toutes ses révélations demain…

Le HTC U11 Plus vous fait-il envie ?