Le HTC U11 Plus est officiel : plus grand, plus performant, plus endurant, tout simplement « Plus »

Le HTC U11 Plus vient d’être officialisé par son constructeur et l’appellation « Plus » n’est pas qu’une décoration.

Nous avons une très bonne note au U11 (lire notre test ici) et nul doute que le U11 Plus aura aussi le droit au même traitement. Nous avons vraiment face à nous une version améliorée et lui aussi pourra être squeezé.

HTC U11 Plus : un écran 18:9 quasiment borderless, une configuration technique dopée et une puissante batterie

Pour rappel, le U11 de la firme taïwanaise était doté d’un écran 16:9 de 5.5 pouces Quad HD. La définition ne change pas sur la version + mais la dalle a désormais une diagonale de 6 pouces (Gorilla Glass 5) et adopte le ratio 18:9. Le HTC U11 Plus est certifié IP68, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau et à la poussière.

On retrouve un Qualcomm Snapdragon 835 mais celui-ci est soutenu par 6 Go de mémoire vive au lieu de 4 Go. Le tout tourne sous Android 8.0 Oreo. L’OS de Google est combiné à la surcouche maison HTC Sense.

Le capteur dorsal compte 12 mégapixels avec une ouverture à f/1.7, ce qui permettra au HTC U11 Plus de se trouver une belle place sur le classement de DxOMark comme la version de base qui a obtenu la note de 90/100 à égalité avec le Google Pixel.

Vous pourrez précommander le HTC U11+ en noir céramique à partir du 20 novembre sur le site officiel de la marque. Il faudra débourser 799 euros. Si vous ne voulez pas mettre autant d’argent mais que vous souhaitez acheter un téléphone HTC, vous pouvez vous rabattre sur le HTC U11 Life qui sera vendu à 369 euros.

