Le Honor 9 fait son entrée sur le marché français à moins de 400 euros avec une ODR

Le Honor 9 a été présenté en Chine début juin. Il y a une semaine, on vous disait qu’il était en précommande à partir de 499 euros en Finlande. C’est désormais officiel, il est disponible chez nous à 429 euros. Bonne nouvelle, il y a une ODR de 30 euros donc vous ne débourserez que 399 euros.

Le Honor 9 arrive en France à 399 euros avec une ODR

Depuis 16h, le Honor 9 est disponible chez nous. Il n’y a pas vraiment de différence avec la version chinoise si ce n’est la RAM. En effet, nous n’avons le droit qu’au modèle avec 4 Go de mémoire vive. À part ça, le Honor 9 est doté d’un écran de 5.15 pouces (Full HD et 428 ppp), d’un processeur Octo Core HiSilicon Kirin 960 cadencé à 2.4 GHz et d’une mémoire interne de 64 Go. À noter que cette dernière est extensible. L’interface est proposée par Android Nougat et la surcouche EMUI 5.1.

Certains seront tristes de voir que Leica n’a pas participé à l’élaboration de la partie photo mais bon, le Honor 9 reste particulièrement bien équipé. À l’arrière, on trouve un double capteur photo (couleur et monochrome) de 12 et de 20 mégapixels tandis qu’à l’avant, ce mobile est doté d’un capteur de 8 millions de pixels. Il est alimenté par une batterie de 3200 mAh rechargeable via le port USB Type-C. Malheureusement, le Honor 9 ne prend pas en charge la bande de fréquence 4G 700 MHz.

Comme dit plus tôt, le Honor 9 est normalement vendu à 429 euros mais grâce à une ODR de 30 euros, le prix est de 399 euros. Encore un rapport qualité/prix intéressant pour Honor.

Que pensez-vous de ce téléphone ? Dites-le nous dans les commentaires !