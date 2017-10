Le Honor 7X est officiel mais…

Le Honor 7X a fait une apparition remarquée sur Geekbench et le voici officialisé. Plus performant et plus grand que la génération précédente, ce flagship va faire un carton c’est certain !

Le Honor 6X nous a particulièrement séduits avec des performances de haute volée pour un prix relativement bas. Son successeur compte faire encore mieux et vu sa fiche technique, c’est le cas !

Honor 7X : une fiche technique très attractive mais pour l’instant, rien pour la France

Clairement, le 7X ressemble comme deux gouttes d’eau au Honor 8 Pro. La marque n’a pas choisi de reproduire le design du 6X. Il n’en demeure pas moins que ce téléphone est très stylé avec sa coque en métal et ses stries qui traversent le double capteur photo dorsal.

Vous n’êtes sûrement pas surpris quand je vous dis que le Honor 7X adopte un format 18:9 puisque c’est la tendance à suivre aujourd’hui. Adieu la dalle de 5.5 pouces du 6X et place à un écran de 5.93 pouces qui a une définition de 1080 x 2160 pixels.

Le Honor 7X embarque un SoC Octo Core Kirin 659 épaulé par 4 Go de RAM. Trois versions vont être présentées en Chine : 32, 64 ou 128 Go de stockage interne. Cet espace sera bien entendu extensible avec une carte microSD. Le tout fonctionne sous Android 7.0 Nougat et l’interface est offerte par la surcouche EMUI 5.1.

Côté photo, vous n’allez pas âtre déçu. Ce smartphone double SIM de Honor accueille un double capteur dorsal 16 +2 Mpx et une caméra frontale de 8 Mpx.

Le Honor 7X peut d’ores et déjà être précommandé sur le site de vente chinois Vmall. Il sera commercialisé le 17 octobre prochain. La version 32 Go est disponible à 1299 yuans soit environ 166 euros HT. Comptez 1699 yuans (217 euros HT) pour la version 64 Go et 1999 yuans (256 euros HT) pour celle avec 128 Go de stockage interne. Attendez-vous quand même à des tarifs français plus élevés.

Donnez-nous votre avis sur le Honor 7X dans les commentaires !