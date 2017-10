Le Honor 6C Pro arrive en France à moins de 180 euros avec le look du Honor 8 Pro

Contrairement au Honor 7X, le Honor 6C Pro débarque en France et il propose des caractéristiques techniques très alléchantes pour un prix sous la barre des 180 euros.

La marque Honor a l’habitude de lancer des smartphones très performants à des prix relativement agressifs. Le 6C Pro continue sur cette voie. Présenté le 11 octobre dernier, il sera disponible en novembre à seulement 179 euros. Encore un très bon rapport qualité/prix !

Honor 6C Pro : limité à la HD mais costaud techniquement

Le 6C Pro embarque dans sa coque en métal assez fine (7.6 mm d’épaisseur comme le Honor 6C) un écran LCD de 5.2 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels. Le design du Honor 8 Pro a été partiellement reproduit et le résultat est agréable à regarder.

Ce smartphone accueille un processeur Octo Core Mediatek 6750 (1.5 GHz / 1 GHz) qui est soutenu par 3 Go de mémoire vive. 32 Go de mémoire interne sont disponibles et cet espace de stockage pourra être étendu par le biais d’une carte microSD jusqu’à 128 Go. Android 7.0 est à bord et se combine avec la surcouche EMUI 5.1.

Une partie photo améliorée

Le Honor 6C Pro conserve le capteur dorsal de 13 millions de pixels du Honor 6C mais la caméra frontale passe de 5 Mpx à 8 Mpx. Juste en dessous de l’APN dorsal se trouve le capteur d’empreintes digitales. Enfin, le 6C Pro est alimenté par une batterie de 3000 mAh.

Ce smartphone débarquera en France au cours du mois de novembre à 179 euros et dans trois coloris : bleu, or et noir.

Que pensez-vous du Honor 6C ? Avez-vous envie de l’acheter ? Dites-le nous dans les commentaires !