Le Google Play Store change encore de visage

Google a une fois de plus retouché le look de sa boutique en ligne. Le Google Play Store possède maintenant une nouvelle interface qui devrait faciliter la navigation.

Google Play Store est non seulement l’application la plus téléchargée sur Android, mais aussi celle qui subit le plus de modifications. Bien que celles-ci soient en général mineures, elles permettent aux mobinautes d’améliorer le confort de navigation sur la plateforme. D’ailleurs, il est normal que la firme de Mountain View veille à l’interface de cette application dans la mesure où elle véhicule directement son image de marque. La dernière amélioration majeure a par exemple permis de diviser le contenu de Google Play Store en deux. De nos jours, deux principaux onglets y sont visibles, celui des jeux et applis et celui des films, musiques et livres. Et comme si cela ne suffisait pas, Google continue de s’essayer à de nouvelles interfaces. La dernière en date mise particulièrement sur la partie esthétique.

Une nouvelle interface design pour le Google Play Store

Ce nouveau changement de visage de Google Play Store ne concerne pas directement la navigation. Il se focalise sur la partie esthétique. Les boutons ovales ont par exemple été remplacés par une barre de navigation à la manière des autres applications de l’éditeur d’Android, en l’occurrence YouTube. Cependant, contrairement aux barres de navigation habituelles, celle-ci a la particularité de pouvoir se déplacer. Elle est à cet effet utilisée pour l’affichage des sous-menus et possède des fonctions semblables à celles des boutons traditionnels. Par ailleurs, on notera la disparition de la catégorie « films, musiques et livres » du menu hamburger, celle-ci cède sa place à la catégorie « mes jeux et applications » qui est d’ailleurs naturellement la catégorie favorite du géant de l’internet.

Que pensez-vous de ce changement d’esthétique de Google Play Store ? Exprimez-vous dans les commentaires !