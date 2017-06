Le Galaxy Note 8 serait l’un des smartphones les plus chers de Samsung et il sortirait en septembre

Evan Blass a encore sévi ! Sur VentureBeat, le célèbre leaker nous donne la fiche technique, le prix et la date de sortie du Samsung Galaxy Note 8.

Certaines rumeurs parlent d’une présentation du Galaxy Note 8 le 26 août à New York et Evan Blass alias @evleaks évoque une sortie prévue pour septembre. Il en profite pour mettre en avant le prix ainsi que les caractéristiques du flagship qui succédera au malheureux Samsung Galaxy Note 7.

Samsung Galaxy Note 8 : un écran de 6.3 pouces, 6 Go de RAM et un double capteur pour près de 1 000 euros

Le serial-leaker qui dégaine plus vite que son ombre et vise juste quasiment à chaque fois nous donne plus d’informations sur la fiche technique de l’appareil. Le Galaxy Note 8 serait doté d’un écran de 6.3 pouces Infinity en mesure d’afficher de la 4K. En France, on aurait le droit à un Exynos 8895 au lieu d’un Snapdragon 835. Ce processeur serait épaulé par 6 Go de RAM. Ce serait donc le deuxième flagship de la firme sud-coréenne à avoir plus de 4 Go de RAM après le Samsung Galaxy C9 Pro. L’espace de stockage interne aurait, quant à lui, une capacité de 256 Go. Le Note 8 serait en revanche le premier de la marque à disposer d’un double capteur photo. Ce dernier aurait une résolution de 12 millions de pixels. Toujours au dos de l’appareil, vous pourrez trouver un capteur de rythme cardiaque et un capteur d’empreintes digitales. La batterie aurait une capacité de 3300 mAh, on espère qu’elle ne fera pas autant de dégâts que celle du Note 7. Le Samsung Galaxy Note 8 ne se différencie pas tellement du Galaxy S8+ même s’il est pourvu d’un double capteur et du célèbre S-Pen. Pour finir, Evan Blass parle d’une compatibilité avec le DeX.

Le Samsung Galaxy Note 8 serait disponible dans la seconde moitié du mois de septembre à 999 euros.

Que pensez-vous de la fiche technique et du prix de ce smartphone ? Dites-le nous dans les commentaires !