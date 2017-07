Le forfait Sosh 2h 50 Mo est à 1.99 euros par mois en version bloquée ou non !

Vous consommez peu et vous souhaitez souscrire à un abonnement pas cher ? Sosh casse les prix avec son forfait 2h 50 Mo à 1.99 euros par mois au lieu de 4.99 euros grâce au code ETE. Le tarif est le même pour la version bloquée. Cette offre est valable jusqu’au 26 juillet.

Le forfait Sosh 2h 50 Mo inclut 2h d’appels en France métropolitaine et depuis l’Europe. Vous textotez beaucoup ? Alors cet abonnement est fait pour vous puisque les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe. Vous aurez à votre disposition une enveloppe de 50 Mo que vous pourrez utiliser en France métropolitaine sur le réseau Orange (3G, 4G/4G+) et en Europe. Vous aurez la possibilité d’accéder gratuitement à Internet via le Wi-Fi d’Orange puisque plus de 7 millions de hotspots sont présents en France métropolitaine et dans les DOM. La version bloquée a les mêmes caractéristiques sauf que les appels sont bloqués au-delà de 2h tout comme l’Internet mobile si vous dépassez les 50 Mo. Le forfait Sosh 2h 50 Mo est sans engagement donc vous n’aurez aucun frais de résiliation à payer.

Forfait Sosh 2h 50 Mo à 1.99 euros par mois avec le code ETE : l’idéal pour ceux qui consomment peu

Cet abonnement pas cher de Sosh comprend :

• 2h d’appels en France métropolitaine et depuis l’Europe

• Les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe

• 50 Mo de data en France métropolitaine et en Europe

• La qualité du réseau Orange

Vous avez jusqu’au 26 juillet pour profiter de cette offre exceptionnelle. On vous rappelle que ce forfait est à 1.99 euros par mois au lieu de 4.99 euros avec le code ETE.

