Le forfait Série limitée Idéal Smartphone 60 Go de Coriolis Telecom coûte moins cher !

Vous cherchez un forfait complet répondant à tous les besoins d’un utilisateur exigeant ? Coriolis Telecom a lancé son forfait Série limitée Idéal Smartphone 60 Go. Son prix a fondu que cela soit pour un engagement de 12 mois (58.80 euros au lieu de 63.80 euros) ou un engagement de 24 mois (50.80 euros au lieu de 55.80 euros). Le prix reviendra à la normale après 6 mois.

La Série Limitée Idéal Smartphone 60 Go de Coriolis Telecom est idéal (oui c’est le mot) pour les utilisateurs qui consomment beaucoup et qui ne veulent pas débourser une somme folle pour un forfait. Avec cette offre, les appels sont illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains et depuis l’UE et DOM/COM vers les fixes et mobiles de la zone. Les SMS et les MMS sont également illimités en France métropolitaine vers tous les mobiles métropolitains et depuis l’UE et DOM/COM vers les mobiles de la zone. Ce forfait Coriolis Telecom inclut une enveloppe de 60 Go que vous pourrez utiliser en France métropolitaine. Dans ces 60 Go, 10 sont utilisables depuis l’UE et DOM/COM. Vous profiterez du réseau 4G de SFR pour naviguer à toute allure sur le net.

Avec ce forfait, vous pourrez trouver des smartphones à partir de 1 euro ! Ça donne envie non ?

Le forfait Série limitée Idéal Smartphone 60 Go : idéal pour les utilisateurs exigeants

Cet abonnement avec engagement 12 mois ou 24 mois comprend :

• Les appels illimités en France métropolitaine et depuis l’UE ainsi que les DOM/COM

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE ainsi que les DOM/COM

• 60 Go d’Internet dont 10 Go utilisables depuis l’UE et les DOM/COM

• La qualité du réseau 4G de SFR

• Smartphone à partir de 1 euro

Si vous optez pour un engagement de 12 mois, vous payerez 58.80 euros pendant six mois puis 63.80 euros. Si vous vous tournez vers un engagement de 24 mois, le prix sera de 50.80 euros pendant six mois avant de passer à 55.80 euros.

