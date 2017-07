Le forfait RED illimité à 10 euros par mois propose 5 Go de data au lieu de 1 Go

Vous avez besoin d’une enveloppe data confortable sans dépenser une somme folle tous les mois ? Bonne nouvelle, le forfait RED illimité à 10 euros par mois inclut 5 Go de data au lieu de 1 Go et il n’y a pas de condition de durée.

Le forfait RED illimité 5Go sans mobile sans engagement vous permettra d’appeler sans compter vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Sachez que les appels, les SMS et les MMS sont illimités toute l’année depuis l’Union européenne et les DOM.

Comme dit plus tôt, cet abonnement vous offre 5 Go d’Internet au lieu de 1 Go. Vous disposerez de 3 Go par mois d’Internet supplémentaires depuis l’Union européenne et les DOM.

Pour communiquer depuis l’étranger, l’option SFR Voyage est inclut dans ce forfait RED by SFR mais si vous n’en avez pas besoin, vous pourrez la résilier gratuitement.

Avec SFR Presse, vous aurez accès à une sélection de magazines et de quotidiens variés comme l’Express, Libération ou encore Studio Ciné Live.

Forfait RED illimité 5Go : une offre complète à bas prix

Cet abonnement à 10 euros par mois comprend :

• Les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• Les SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• Les appels, SMS et MMS illimités toute l’année depuis l’Union européenne et les DOM

• 5 Go d’Internet et 3 Go supplémentaires par mois depuis l’Union européenne et les DOM

• SFR Voyage et SFR Presse

Comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous n’aurez aucun frais de résiliation si vous changez d’offre ou d’opérateur. Cette offre est valable jusqu’au 21 août prochain.

