Le forfait NRJ Mobile Woot 100 Go à moins de 10 euros est toujours d’actualité !

NRJ Mobile continue de frapper fort avec des offres exceptionnelles. Son forfait Woot 100 Go à 9.99 euros au lieu de 19.99 euros par mois en fait partie. Vous avez jusqu’au 16 novembre pour en profiter.

Le code promo W100 va vous permettre de réduire le prix de l’abonnement NRJ Mobile Woot 100 Go pendant 6 mois. Cette offre complète vous coûtera moins de 10 euros au lieu de 19.99 euros par mois et comme son nom l’indique, elle propose 100 Go d’Internet mobile ce qui n’est pas rien !

NRJ Mobile 100 Go à 9.99 euros : un max de data !

Pour moins de 10 euros, vous avez le droit à une enveloppe data de 100 Go. Vous pourrez passer un temps fou sur vos pages web favorites en 4G. Si vous avez l’habitude de voyager, sachez que cet abonnement met à votre disposition 5 Go en 3G+ en Europe et dans les DOM.

Textos et appels illimités pour communiquer sans restriction

Le forfait Woot 100 Go de NRJ Mobile inclut les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine ainsi que dans l’Union européenne et dans les DOM.

Des options à gogo

Cet abonnement propose aussi des options très intéressantes : rétablissement du débit Web, appels illimités vers les fixes de 85 destinations, blocage, Voyage, Sécurité Mobile.

Ce forfait à moins de 10 euros est sans engagement donc vous serez libre de changer d’offre ou d’opérateur à tout moment sans payer des frais de résiliation.

Grâce au code promo W100, il ne vous coûtera que 9.99 euros au lieu de 19.99 euros pendant 6 mois. Pour en profiter, cliquez sur le lien ci-dessous.

> Offre de NRJ Mobile

Vous n’arrivez pas à en bénéficier, vous avez des questions ? Vous pouvez nous laisser un commentaire et nous essayerons de trouver rapidement une solution.