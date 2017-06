Le forfait La Poste Mobile 10Go est à seulement 12.99 euros

Vous êtes à la recherche d’un abonnement complet à un prix raisonnable ? Tournez vous vers La Poste Mobile qui propose son forfait 10Go à 12.99 euros par mois.

Avec le forfait La Poste Mobile Music illimité 10Go, les appels sont illimités en France métropolitaine mais aussi depuis l’Europe et DOM/COM tout comme les SMS et les MMS. Vous pourrez envoyer autant de textos que vous voudrez et appeler pendant des heures vos amis, votre famille ou vos collègues. Vous aurez à votre disposition une enveloppe data de 10 Go pour profiter de la 4G sur le réseau de SFR. Vous avez besoin d’aller sur Internet depuis l’Europe et DOM/COM ? 5 Go sont utilisables dans ces zones. Et ce n’est pas fini ! Le forfait La Poste Mobile 10Go à 12.99 euros par mois vous offre un accès illimité au catalogue musical du label Universal Music. Vous trouverez sûrement vos morceaux préférés pour danser toute la journée !

Il s’agit d’un abonnement sans engagement donc aucun frais de résiliation à l’horizon ! Vous pourrez changer d’offre et même d’opérateur à tout moment.

Forfait La Poste Mobile Music illimité 10Go à 12.99 euros par mois : une offre attractive à ne pas rater !

Cet abonnement pas cher comprend :

• Les appels, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe ainsi que les DOM/COM

• 10 Go d’Internet dont 5 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM/COM

• Le réseau 4G de SFR

• Avantage Musique illimitée

Sautez sur cette occasion ! C’est une offre particulièrement intéressante qui est en plus sans engagement donc vous êtes libre de partir quand vous en aurez envie.

