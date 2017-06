Le forfait B&You Série Spéciale 20Go à 1.99 euros est prolongée !

Hier on vous annonçait que l’offre sur le forfait B&You Série Spéciale 20Go prenait fin mais elle a finalement été prolongée jusqu’au 27 juin donc il est encore temps d’en profiter. D’autant plus que la SIM est à 1 euro au lieu de 15 euros.

Pour moins de 2 euros par mois, ce forfait va séduire tous les utilisateurs qui consomment beaucoup et qui veulent dépenser peu par mois. Avec cet abonnement B&You, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine. Vous pourrez même envoyer des SMS en illimité vers les DOM. Les appels sont aussi illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine/DOM. Vous aurez la possibilité de naviguer sur le net grâce aux 20 Go inclus dans ce forfait sans engagement. Sachez que vous disposerez de 1 Go pour aller sur vos sites web favoris en Europe et DOM. Vous pourrez télécharger des fichiers à une vitesse spectaculaire en passant par la 4G.

En plus d’être abordable, le forfait B&You Série Spéciale 20Go à 1.99 euros par mois est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez changer d’offre ou d’opérateur sans avoir à payer des frais de résiliation.

Forfait B&You Série Spéciale 20Go à 1.99 euros : une offre ultra-complète à petit prix

Cet abonnement sans engagement inclut :

• Les appels illimités 24h/24 France métropolitaine et DOM

• Les SMS/MMS illimités en France métropolitaine (SMS illimités également vers les DOM)

• 20 Go de data dont 1 Go utilisable en Europe et dans les DOM

• La qualité du réseau 4G de Bouygues

Ce forfait vous coûtera 24.99 euros par mois au bout de 12 mois. Jusqu’au 27 juin, vous pourrez souscrire à cette Série Spéciale 20Go de B&You à 1.99 euros par mois.

>

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Laissez-nous un commentaire, nous vous viendrons rapidement en aide.