Le design des prochains Sony Xperia va radicalement changer et c’est officiel !

Le design des Sony Xperia n’a pas beaucoup évolué depuis 2013. Force est alors de constater que presque tous les smartphones de la marque adoptent un aspect plus ou moins semblable marqué par des bordures arrondies sur les côtés. À cela s’ajoutent les fameuses coupes franches et droites sur leurs tranches supérieure et inférieure. Les terminaux Sony Xperia sont aussi facilement reconnaissables par leur dalle dont les bordures supérieure et inférieure comportent une large bande noire. Mais selon Knichiro Hibi, un des dirigeants de la division indienne de Sony, ce ne sera plus le cas bientôt. En effet, le constructeur basé dans le pays du soleil levant a décidé de revoir le design de ses terminaux. Un changement radical est à cet effet attendu…

Des écrans incurvés pour les futurs Sony Xperia ?

« Nous prévoyons de lancer une nouvelle génération de produits et il faudra s’attendre à un design complètement différent » a expliqué ce haut responsable au sein de la division indienne de Sony lors d’une entrevue avec le journal The Indian Express. À en croire toujours le dirigeant, les premiers Sony Xperia à bénéficier de cette amélioration devraient être présentés au cours de la prochaine édition du salon catalan MWC. Un événement qui se tiendra au mois de février 2018. Par ailleurs, cette révélation semble confirmer les rumeurs actuelles selon lesquelles le constructeur japonais pourrait bientôt lancer des smartphones aux écrans borderless. Ce qui signifie que le ratio taille-écran devrait s’améliorer.

