Le Chinfie c’est la nouvelle mode qui envahit la toile !

Si vous en avez marre des selfies un peu bateaux, on vous propose d’essayer les chinfies !

Vous ne savez pas encore ce que c’est ? Le chinfie, c’est le fait de se prendre en photo avec son double menton. Qui n’a jamais envoyé ce genre de photo embarrassante à un proche ? Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment de s’y mettre ! C’est une instagrameuse, Michelle Liu, qui vous propose de découvrir son double menton sous tout les angles et dans des paysages variés. La jeune femme aime voyager et se prend toujours en photo dans les différentes destinations qu’elle explore. Mais outre l’aspect rigolo de cette tendance, il y à un véritable message dernière ces photos.

Le chinfie pour lutter contre les standards de beauté

Il est évident de nos jours que l’apparence de chacun est devenue une chose qui obsède, trop petit, trop grand, trop mince, trop gros, personne ne se trouve jamais parfait. Cette obsession est encore plus présente depuis l’apparition des réseaux sociaux, ou le public s’affiche sous son meilleur jour et jalouse sur les photos des autres. Arrêtons de nous soucier de notre apparence, c’est ce que veut transmettre la jeune femme. C’est pour cela qu’elle contre le banale selfie, où il faut être le plus photogénique possible en chinfie? ‘Chin‘ qui veut dire menton en anglais, on précise. La jeune femme adore voyager et prendre des chinfie, c’est ainsi qu’elle récolte pas moins de 25 000 abonnés sur Instagram et ne compte certainement pas s’arrêter là !

Que pensez-vous de cette nouvelle tendance ! Est-ce que vous allez également vous y mettre ?