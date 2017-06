Le BlackBerry KEYOne vient d’arriver en France après un lancement réussi aux États-Unis

La firme canadienne n’avait pas prédit un tel succès pour son BlackBerry KEYOne. Aux États-Unis, nombreux sont ceux qui se l’arrachent à tel point que la rupture de stocks s’approche à grand pas. Y aura-t-il un engouement similaire en France ?

BlackBerry revient en force avec son KEYOne, un smartphone fabriqué par TCL qui reprend en grande partie le design de la marque avec son célèbre clavier physique. Aux États-Unis, le succès est bien là puisque les stocks qui se vident rapidement. Aujourd’hui, le BlackBerry KEYOne vient d’être lancé dans l’hexagone à 599 euros.

Le BlackBerry KEYOne marche bien aux États-Unis

Relayés par nos confrères de PhonAndroid, les propos de TCL font état de plusieurs problèmes de stocks : « La demande a été extrêmement forte, et c’est encourageant de voir le niveau d’excitation et le momentum autour du lancement de notre BlackBerry. Nous savons que les consommateurs font face à des problèmes de stocks lorsqu’ils tentent d’acheter leur KEYOne. Nous travaillons avec nos partenaires revendeurs afin d’assurer que plus de stocks soient disponibles dès que possible pour honorer les commandes. ». BlackBerry va-t-il pouvoir renaître de ses cendres ? On l’espère car le KEYOne a plusieurs atouts en dehors de son design et pas des moindres.

Pour rappel, ce smartphone est doté d’un écran de 4.5 pouces avec Corning Gorilla Glass 4. Sa définition est de 1620 x 1080 pixels et sa résolution atteint les 433 ppp. Pas de Snapdragon 835 mais un Snapdragon 625 très convaincant qui tourne à une fréquence d’horloge de 2 GHz. Ce SoC est épaulé par 3 Go de RAM. Android 7.1 Nougat est à bord. La mémoire interne de 32 Go peut être étendue jusqu’à 2 To avec une carte microSD. L’APN dorsal propose une résolution de 12 mégapixels et la caméra frontale compte 8 millions de pixels. Sa batterie de 3505 mAh est compatible avec Quick Charge 3.0.

Pour avoir plus d’informations sur ce téléphone et savoir où le trouver au meilleur prix, cliquez sur ce lien.

Comptez-vous acheter le BlackBerry KeyOne ? Dites-le nous dans les commentaires.