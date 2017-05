Le BlackBerry KEYOne débarquera en France le 1er juin à moins de 600 euros

Le BlackBerry KEYOne arrivera chez nous le 1er juin à 599 euros. Ce smartphone haut de gamme combine un écran tactile et un clavier physique… également tactile.

Plus que quelques jours avant de voir débarquer sur notre territoire le BlackBerry KEYOne. Il sera disponible en avant-première au BHV Marais ainsi que dans les espaces LICK de la Défense, des Galeries Lafayette Haussman et Bordeaux.

BlackBerry KEYOne : un smartphone qui se veut différent tout en restant fidèle à la marque

Le BlackBerry KEYOne a laissé son empreinte lors du MWC 2017 tout simplement parce qu’il propose un design original grâce à son clavier physique. Il vous sera possible de faire d’une touche un raccourci vers une application ou une fonctionnalité. De plus, le lecteur d’empreintes digitales est en réalité la barre d’espace. « Avec ce nouveau smartphone sous Android, nous réinventons la communication pour l’utilisateur moderne grâce à de nouvelles innovations du clavier notamment, respectant l’essence du design iconique des smartphones BlackBerry », voici ce qu’a déclaré François Mahieu, Directeur Général EMEA de BlackBerry Mobile, à propos du KEYOne.

Le KEYOne du BlackBerry est doté d’un écran IPS LCD de 4.5 pouces d’une définition de 1080 x 1620 pixels et d’une résolution de 434 ppp. La dalle est protégée par un verre Corning Gorilla Glass 4. Son processeur Octo Core Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz est accompagné par une RAM de 3 Go. La mémoire interne de 32 Go est extensible jusqu’à 2 To par le biais d’une carte microSD. Le BlackBerry KEYOne tourne sous Android 7.1 Nougat. Pour le constructeur, ce smartphone offre « l’expérience Android la plus sécurisée du monde ».

Son APN dorsal compte 12 mégapixels. Il vous permettra de réaliser, entre autres, des vidéos en 4K à 30fps. La caméra frontale recense, quant à elle, 8 millions de pixels et dispose d’un objectif grand angle de 84 degrés. La batterie de 3505 mAh est compatible avec Quick Charge 3.0. Vous pourrez recharger 50 % en 36 minutes. Sachez que l’autonomie avancée est de 26h.

Comptez-vous acheter ce smartphone ? Dites-nous pourquoi dans les commentaires.