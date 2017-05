LDLC, quel smartphone acheter ?

LDLC propose une grande variété de smartphones. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et quel que soit votre budget, vous y trouverez le terminal adapté à vos moyens et à vos besoins. Pour vous aider à choisir, voici une sélection d’appareils que vous pourrez acheter sur cette marketplace.

Samsung Galaxy S8 Noir carbone

Un véritable bijou technologique, le Samsung Galaxy S8 Noir carbone vous suivra partout. Que vous ayez besoin d’un smartphone puissant dans le cadre de votre travail ou pour votre divertissement, ce modèle vous conviendra parfaitement. Le Galaxy S8 promet une expérience utilisateur incroyable. Doté d’un processeur octa-core, plus précisément d’un Exynos 8895, il assure une fluidité optimale. La capacité de sa RAM est de 4 Go. Ce smartphone Android offre une autonomie qui vous permet de l’utiliser pendant des heures. En effet, il adopte une batterie de 3000 mAh. On notera aussi qu’il bénéficie de la fonctionnalité de gestion d’alimentation de l’OS de Google.

Huawei P10 Noir

La fluidité est garantie sur le Huawei P10 Noir. Doté d’un processeur Kirin 955 octa-core cadencé à 2.4 GHz, il est en mesure de faire tourner des applications gourmandes en ressources. D’autant qu’une RAM de 4 Go s’ajoute à celui-ci. Il est idéal pour le divertissement et le travail grâce à son écran LCD de 5.1 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p). Ce smartphone Huawei vous permettra en outre de réaliser de jolies photos. Pour cela, vous avez à votre disposition un APN dorsal de 20 millions de pixels et une webcam de 8 millions de pixels. À noter qu’un système double flash est de la partie pour les prises de vue en faible luminosité.

Samsung Galaxy A3 (2017) Or

Le Samsung Galaxy A3 (2017) Or vous fera vivre une expérience utilisateur inédite. Il s’agit d’un smartphone de 4.7 pouces idéal pour découvrir les fonctionnalités d’Android. Sa dalle Super AMOLED adopte une définition HD (1280 x 720p) et fait profiter de couleurs naturelles parfaites pour une expérience vidéo à couper le souffle. Côté processeur, il est question d’un Exynos 7870 octa-core cadencé à 1.6 GHz. Celui-ci est appuyé par une mémoire vive de 2 Go. Pour couronner le tout, ce smartphone dispose d’un slot pouvant accueillir une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 256 Go. Il est IP68, c’est-à-dire étanche à l’eau et à la poussière. Enfin, sachez que sa batterie Li-ion affiche une capacité de 2350 mAh.

Crosscall Trekker X3 Noir

Robuste, le Crosscall Trekker X3 Noir est un smartphone qui offre fiabilité et praticité. Son design pensé pour un usage dans les milieux les plus hostiles en fait un must pour les aventuriers, mais aussi pour les utilisateurs à la recherche d’un téléphone portable étanche. Le Crosscall Trekker X3 Noir est également adapté aux besoins des sportifs qui pratiquent des disciplines extrêmes. Sur le plan technique, il arbore une dalle LCD de 1920 x 1080p. Ce smartphone incassable embarque en outre une RAM de 3 Go. IP67, il est étanche à l’eau et à la poussière afin de vous offrir la possibilité de rester en contact avec vos proches lors de vos randonnées.

Meizu M5 32Go 3Go RAM Bleu

Sublime, le Meizu M5 32Go 3Go RAM Bleu convient au divertissement et à la production. Il est doté d’une dalle LCD de 5.2 pouces en définition HD (1280 x 720p). Si vous recherchez un smartphone suffisamment fluide pour pouvoir profiter pleinement de vos fichiers multimédia, ce modèle fera très bien l’affaire. Pour le reste de sa fiche technique, il est question d’un processeur Mediatek MT6750 octa-core cadencé à 15 GHz, d’une RAM de 3 Go, d’une batterie de 3070 mAh et d’un appareil photo dorsal de 13 millions de pixels, pour ne citer que ça. En tout cas, il convient de remarquer que ce mobile comporte une caméra frontale de 5 millions de pixels.

Lequel de ces smartphones aimeriez-vous acheter ?