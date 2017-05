L’Asus ZenFone 3 Zoom avec sa grande batterie et son double capteur photo

Depuis un moment, Asus est réputé pour ses téléphones positionnés en milieu de gamme au rapport qualité/prix satisfaisant. Le successeur du ZenFon Zoom original de 2015 est l’Asus ZenFone 3 Zoom. Comme son prédécesseur, le smartphone privilégie la photographie mobile avec un zoom optique de qualité.

Le design du flagship rappelle fortement celui de l’iPhone 7 d’Apple. Mais le flagship dispose d’une fiche technique plus musclé que son prédécesseur. Cette fois-ci, le constructeur Asus a changé l’objectif original avec zoom optique X3 pour un système à doubles caméras de 12 mégapixels.

L’Asus ZenFone 3 Zoom : une fiche technique intéressante

En effet, l’Asus ZenFone 3 Zoom dispose de caractéristiques intéressantes pour un milieu de gamme. L’appareil embarque un écran AMOLED, une dalle Full HD de 5,5 pouces protégée par un verre Gorilla Glass 5. En terme de dimensions, le ZenFone 3 Zoom ne fait que 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 170 grammes. Le ZenFone 3 Zoom d’Asus dispose d’un processeur Snapdragon 625 de Qualcomm. Le tout boosté par ses 4 Go de mémoire vive. On trouvera différentes versions de stockage avec jusqu’à 128 Go de mémoire flash.

En terme de photo, on retrouve un double capteur photo très inspiré de l’iPhone 7 Plus d’Apple. Un système à doubles caméras de 12 mégapixels. Une des lentilles est une lentille grand-angle de 25 mm avec ouverture f / 1,7, tandis que la seconde est une lentille de 59 mm. Ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer un zoom optique ×2,3 comme pour l’iPhone 7 Plus. Le système peut assurer un zoom numérique jusqu’à 12X.

Le smartphone a également un mode portrait qui permet de flouter l’arrière-plan des photos afin de prodiguer ce que les professionnels appelle l’effet « bokeh ». L’une de ses principaux points forts reste quand même son énorme batterie de 5 000 mAh. Une batterie qui confère au flagship une très bonne autonomie. Elle peut tenir deux jours en utilisation intensive sans recharge. On trouve également un port USB Type-C et un système de charge rapide. Le flagship est disponible sur eBay au prix de 515 € pour ceux qui sont intéressés.

Que pensez-vous de l’Asus ZenFone 3 Zoom ? Dites-le nous en commentaire.