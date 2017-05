L’armée séparatiste pro-russe cherche à faire peur aux soldats et aux civils ukrainiens avec… des SMS

De la propagande politique par SMS, voilà bien une curieuse manière de faire la guerre. Les soldats séparatistes du Donbass espèrent en tout cas, par ce moyen, déstabiliser la morale des troupes gouvernementales.

Dans les faits, bombarder de SMS propagandistes les troupes gouvernementales ukrainiennes, c’est loin d’être un moyen efficace pour desserrer les rangs des soldats loyalistes. En revanche, les séparatistes pro-russes pourraient installer un climat de psychose parmi les civils. En effet, la population civile n’est pas épargnée par les fréquentes cyberattaques pilotées depuis Moscou. Dès le début des hostilités en 2014, le hacking devient une arme de guerre permettant aux chefs des séparatistes du Donbass de contourner, « en toute discrétion », les trêves fragiles. Mais personne n’est dupe de rien. Ces cessez-le-feu, les états-majors séparatistes n’en veulent pas, et Moscou fait mine de les soutenir (sur le papier évidemment). Car plus les trêves sont fragiles, moins il y a de chances que Kiev puisse en reprendre le contrôle. Sur le terrain, Associated Press affirme avoir recensé des preuves évidentes confirmant que les hackings visant les rangs de l’armée ukrainienne sont bel et bien pilotés par les états-majors russes.

Bombardement de SMS, la « drôle de guerre » du 21e siècle

Julia Kirienko est une journaliste ukrainienne. Elle suivait les troupes gouvernementales qui étaient postées à 3 kilomètres des « places fortes » des forces séparatistes. La journaliste, habituée aux cyberattaques incessantes, découvre cet autre moyen de démoralisation des soldats : des tonnes de SMS. Selon les récits d’Associated Press, tous les téléphones se sont mis à vibrer en même temps. Tous les soldats, brusquement réveillés, ont pu lire cette phrase : « Soldats ukrainiens, ils trouveront vos corps quand la neige fondra. » Même si cela ne va pas démoraliser les soldats ou les civils, les SMS sont des canaux qui véhiculent de fausses informations, susceptibles de créer un climat de psychose chez les civils notamment.

