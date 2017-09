L’application WhatsApp serait-t-elle bloquée en Chine ?

L’application WhatsApp devient progressivement interdite en Chine. En effet, le gouvernement chinois est parvenu à censurer certaines fonctionnalités.

WhatsApp est une application de messagerie et d’appels vidéo très célèbre dans le monde entier. Des utilisateurs chinois ont pourtant constaté quelques problèmes dans leur version disponible. Le Congrès chinois va bientôt se réunir afin de renouveler le mandat du parti communiste, en charge du pays. En effet, le 18 octobre prochain, le gouvernement actuel s’attend à être de nouveau élu. Peut-être cela à une incidence sur les autorisations des applications disponibles en Chine.

WhatsApp : censurée par le gouvernement chinois !

Quoi qu’il en soit, depuis juillet, les utilisateurs chinois ont remarqué l’impossibilité d’envoyer des images dans l’application. De plus en plus de restrictions ont suivies et désormais, il ne leur ai plus possible d’envoyer des messages, que cela soit du texte, des photo ou encore d’appeler ou de passer un appel vidéo.

Si on connait la Chine pour être un pays communiste qui use beaucoup de la censure, il est pourtant difficile de comprendre les raisons d’un tel acte. WhatsApp est une application mondialement reconnue qui dispose de milliers d’utilisateurs. Peut-être s’agit-il de sa technologie de chiffrement qui empêche n’importe qui de consulter le contenu des messages échangés ou encore de censurer la conversation. Le bloqueur chinois ne parvenait donc pas à censurer l’application. Il semble désormais que les techniciens du gouvernement chinois y soient parvenus.

Il faut savoir qu’en Chine, la plupart des réseaux sociaux sont interdits. WhatsApp, qui fait parti du groupe Facebook, rejoint donc la longue liste d’autres applications de réseaux sociaux et de messagerie comme son propriétaire Facebook mais également Instagram. Il existe toutefois d’autres applications en Chine, comme WeChat. Bien évidemment, celui-ci livre les données personnelles de ses utilisateurs au gouvernement chinois.

Le groupe Facebook tente actuellement de tout faire pour redevenir accessible dans le pays. Le renouvellement du mandat du gouvernement chinois ne semble pas donner d’espoir pour les applications qui protègent les contenus et la vie privée de leurs utilisateurs. D’ailleurs, trois grands noms du web en Chine, Tencent, Baidu et Weibo, ont été condamnées pour ne pas avoir enlevé du contenu sensible selon le gouvernement chinois. Ce dernier considérait ces contenus comme anti-gouvernementaux puisque, toujours selon le gouvernement chinois, ils « incitent à des tensions éthiques et menacent l’ordre social ». Ces contenus crées par les internautes chinois ont été qualifiés de fake news. Il ne s’agissait sans doute que de discours pour la liberté d’expression.

