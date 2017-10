L’Apple Watch Series 3 a toujours des problèmes à cause de la 4G

La concurrence est rude en Chine, la firme à la pomme peine à garder ses parts de marché, surtout avec son Apple Watch Series 3.

La Chine continue de mettre des bâtons dans les roues d’Apple et la firme n’a pu proposer sa 4G sur montre connectée que pendant 4 jours, suite à quoi la fonctionnalité a été interdite, nous explique le Wall Street Journal.

Pas d’explication de la part de la Chine concernant l’Apple Watch Series 3

Du côté du gouvernement chinois, nous n’avons pas vraiment reçu d’explication en ce qui concerne cette interdiction mais il est vrai que la Chine commence petit à petit à préférer ses propres produits. C’est ainsi que le pays valorise les marques locales et interdire la 4G de l’Apple Watch Series 3 leur permet d’introduire leurs propres montres connectées. Mais le pays est surtout inquiet en ce qui concerne la possibilité que la firme puisse traquer ses habitants via la carte SIM de l’Apple Watch Series 3. En Chine, la loi oblige les Chinois à se rendre chez un opérateur s’ils veulent une carte SIM et ils doivent obligatoirement donner leur vraie identité. Avec la carte SIM intégrée, les opérateurs n’ont plus réellement de contrôle.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour la montre connectée, qui a du mal à se vendre. Pour l’instant, la génération précédente d’Apple Watch est plus vendue que la nouvelle, alors qu’elle avait elle-même des soucis de commercialisation. Peut-être que finalement le public n’est pas prêt à dépenser son argent dans les montres connectées.

