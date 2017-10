L’App Store génère plus d’argent que le Play Store

Une récente étude menée par App Annie montre que les plateformes de téléchargement App Store et Play Store ont beaucoup de succès. Néanmoins, celle de Google génère moins d’argent que celle de la Pomme.

App Annie vient de publier un rapport concernant les performances des boutiques en ligne d’applications de Google et d’Apple. Le document se base sur les sommes rapportées par les deux plateformes durant le 3e trimestre de 2017. D’après lui, lors de cette période, l’App Store et le Play Store ont réalisé pas moins de 17 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Par rapport aux chiffres de la même période en 2016, cela représente une hausse d’environ 28 %. Et c’est trois fois plus que la hausse enregistrée dans les téléchargements. En d’autres termes, cette année, les utilisateurs ont dépensé davantage dans l’achat d’applications qu’en 2016.

App Store vs Play Store : les utilisateurs iOS dépensent plus que les utilisateurs Android

Cette année, c’est toujours l’App Store qui rapporte le plus d’argent. Et il faut dire que les chiffres sont particulièrement impressionnants. À l’échelle mondiale, les utilisateurs iOS ont dépensé presque deux fois plus que les détenteurs de smartphones Android en termes d’achat d’applications. Au total, le revenu généré par l’App Store s’élève à 11 milliards de dollars, tandis que celui du Play Store est de 6 milliards de dollars. Toujours d’après App Annie, lors de ce 3e trimestre de 2017, les deux plateformes ont enregistré une croissance de 25 %. Une performance qui est notamment due à la popularité des applications de streaming vidéo telles que Tencent Video, HBO Now ou encore Netflix. Ces applications à elles seules ont effectivement vu leurs revenus grimper de 45 % sur le Play Store et de 30 % sur l’App Store.

Que pensez-vous de ces chiffres émanant d’App Annie ?