L’ADSL risque d’augmenter ses prix pour vous faire passer à la fibre

C’est l’ARCEP qui propose une solution ‘simple’ pour accélérer le déploiement de la fibre en France, augmenter les prix de l’ADSL.

Les opérateurs proposent beaucoup de nouveautés au niveau des forfaits smartphone et des box mais ne consacre pas forcément tous leurs efforts au déploiement de la fibre optique. En France, tous les villages ne disposent pas de la technologie et même un bon nombre de villes de banlieue sont toujours sur l’ADSL. C’est pour cela que l’ARCEP propose d’augmenter le prix de l’ADSL pour pouvoir atteindre l’objectif d’un pays intégralement fibré en 2025.

Une ADSL plus cher pour donner un coup de pouce à la fibre ?

C’est une nouvelle tarification que ne va pas forcément être retenue, puisque les opérateurs ne sont pas vraiment ravis. Ces derniers verront le tarif du dégroupage augmenter, il est pour l’instant au prix de 9.45 euros par mois mais devrait baisser dans un premier temps, pour atteindre les 9.31 euros, pour ensuite s’élever et passer à 9.51 euros par mois dès 2020. Cette nouvelle est également applicable sur l’accès au bitstream qui devrait passer à 13.41 euros par mois en 2020 également. Cette opération permettrait un déploiement plus rapide de la fibre, puisqu’elle sera alors l’option la moins coûteuse.

Les opérateurs ne sont pas du tout d’accord avec cette solution, les firmes préfèrent évidemment réaliser plus de chiffres, finalement le déploiement de la fibre n’est pas leur priorité. Malgré cela, l’ARCEP ne baisse pas les bras, l’agence pourrait très bien rester ferme sur sa décision, c’est une affaire qui reste à suivre pour le moment ! On en s’aura certainement plus dans quelque temps.

Que pensez-vous de cette initiative ? Laissez-nous un commentaire !