La veste connectée en jean Jacquard de Google et Levi’s est disponible !

La veste connectée Jacquard de Google et Levi’s est en vente depuis le 27 septembre. Pour s’offrir ce textile connecté, il faudra débourser 350 dollars.

Deux ans après son annonce officielle, la veste connectée de Google et Levi’s est enfin prête. Elle peut désormais être achetée dans plusieurs boutiques et sur le site du fabricant de jean. Le nom du produit n’a pas été choisi par hasard. En fait, celui-ci rend hommage à l’inventeur du fameux métier à tisser. Avec cette veste connectée, les deux entreprises ont réussi à prouver que la technologie n’a pas de limites. Une nouvelle opportunité, surtout pour Google, de renforcer sa position dans le monde du high-tech. En tout cas, il est bien de noter que l’intégralité du tissu du jean « Jacquard » n’est pas connectée. Les composants électroniques se trouvent effectivement dans les manches du vêtement. Un mode fonctionnement qui est loin d’être parfait pour ses concepteurs dans le sens où l’objectif était de rendre l’ensemble du tissu tactile, à la manière d’un écran de téléphone. Mais comme le souligne Ivan Poupyrev, responsable du projet côté Google, le but était de créer un vêtement : « nous voulions faire un vêtement, pas un gadget ».

Une veste connectée pour les sportifs

Ce vêtement connecté a été conçu pour résister au tambour d’une machine à laver. Il supporte donc l’eau et la chaleur, comme n’importe quelle pièce en textile ordinaire. Bien qu’elle soit particulièrement intéressante, la veste s’adresse en réalité aux sportifs, notamment aux cyclistes. Du moins, c’est ce que fait croire sa vidéo de présentation. Pour votre information, sachez que cette veste connectée en jean de Google et Levi’s est commercialisée à 350 dollars. Alors, envie de l’acheter ?

