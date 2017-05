La sortie de l’iPhone 8 n’est pas prévue pour maintenant

Le produit star de la société Apple, l’iPhone, n’est pas prêt d’une sortie proche. En effet le smartphone connaîtrait quelques petits soucis de conceptions. Si l’iPhone 8 venait à sortir rapidement Apple ne serait pas en mesure d’approvisionner correctement les magasins par conséquent il tomberait rapidement en rupture de stock.

L’iPhone 8 veut réellement innover avec son nouvel écran OLED qui ferait jouir l’utilisateur de tout l’espace que confère la surface, à la manière du Samsung Galaxy en un peu plus poussé. Cet exploit, donnerait quelques problèmes de réalisation. L’obstacle ne s’arrêterait pas là, en effet le géant Américain éprouverait même les plus grandes difficultés à se munir des composants qui composeraient l’iPhone le plus révolutionnaire de l’année. En plus de l’écran OLED, Apple voudrait l’équiper d’un bouton 3D, d’un double capteur photo pour améliorer la qualité des selfies. Le problème de cet écran est majeur et pour le moment la société Américaine ne trouverait pas la solution.

Apple aura du mal à résister à la concurrence

Cette année l’iPhone 7s, ne serait pas en mesure de défier la concurrence qui a placé la barre très haute. Le Samsung Galaxy S8 ou encore le LG G6 se sont dotés d’une fiche technique époustouflante. Selon Ming-Chi Kuo, spécialiste dans les produits de la société à la pomme, l’iPhone 7s ne pourra pas tenir la concurrence. D’où l’intérêt d’annoncer l’iPhone 8 le plus rapidement possible, en ayant connaissance de toutes les innovations que veulent implanter les constructeurs d’Apple dans l’iPhone 8. Sa sortie ferait le plus grand bien pour les ventes de la société de Tim Cook. Aucune annonce n’a été encore officiellement faite pour ces deux produits. On devrait en savoir plus lors de la conférence de presse récurrente d’Apple qui aura lieu lors du mois de septembre prochain.

