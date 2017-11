La Poste Mobile lance son forfait SIM 60 Go à moins de 10 euros par mois !

Besoin d’un forfait plein de Go pour surfer confortablement sur le net ? Vous ne voulez pas payer une somme folle tous les mois ? Alors souscrivez au forfait SIM 60 Go à 9.99 euros de La Poste Mobile.

Encore une offre séduisante du célèbre MVNO. Avec cet abonnement sans engagement, vous aurez tout ce qu’il faut pour communiquer de toutes les manières avec vos contacts. Appels, SMS, Internet, ce forfait est parfait pour ceux qui consomment beaucoup.

60 Go d’Internet mobile en 4G

Vous passez un temps fou sur Youtube et sur les réseaux sociaux ? Vous en avez assez de dépasser tous les mois le nombre de Go accordés par votre abonnement ? Cette série limitée Star Wars de La Poste Mobile va vous offrir pas moins de 60 Go d’Internet. Ça donne envie de non ? Et il n’y a pas que ça dans ce forfait SIM 60 Go à 9.99 euros par mois.

Appels et SMS illimités

La Poste Mobile va vous permettre par le biais de ce forfait de communiquer sans limite avec vos proches ou vos collègues. En effet, cet abonnement inclut les appels et SMS illimités France et DOM ainsi que les MMS illimités en France. Fini le hors forfait !

Forfait La Poste Mobile 60 Go : la musique est aussi disponible en illimité

Grâce à cet abonnement, vous aurez accès au catalogue de musiques à la demande d’Universal Music. Peu importe le type de chansons que vous écoutez, vous tomberez forcément sur des morceaux qui vous plaisent. Pour en profiter, il vous suffit de télécharger l’application « Music La Poste Mobile » sur le Google Play Store ou sur l’App Store.

Comme vous venez de le voir, le forfait SIM 60 Go à 9.99 euros pendant 6 mois au lieu de 18.99 euros a tout pour plaire. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

Une fois que vous aurez souscrit à ce forfait, vous recevrez un mail de confirmation avec une invitation à participer au jeu concours SW pour peut-être gagner un séjour à Disney Shanghaï (ou sinon l’un des nombreux lots disponibles).

> Offre de La Poste Mobile

