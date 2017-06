La nouvelle tablette Alcatel Pixi 5 débarque bientôt

Alcatel a une présence constante sur le marché nord-américain de la communication, car la société chinoise dispose d’un vaste portefeuille de smartphones et de tablettes destinées aux clients au Canada et aux États-Unis. C’est pour cette raison qu’elle lance fréquemment de nouveaux appareils pour satisfaire la demande. Aujourd’hui, la gamme d’appareils Pixi, va être rafraîchie avec la nouvelle tablette Pixi 5.

En effet, la gamme Pixi, va s’agrandir. Avec l’arrivée de la Pixi 5, une tablette abordable qui n’a pas encore été officiellement présentée. La mystérieuse tablette a récemment été repérée à la FCC (Federal Communication Commission), mais les détails sur ses caractéristiques se font encore rare. Sa désignation officielle est « Alcatel 9024O », mais le rapport contient également une référence «PIXI5-8».

Alcatel : la nouvelle tablette Pixi 5 du constructeur

Pour commencer, nous savons que la Pixi 5 sera dotée d’un écran de 8 pouces, légèrement plus grand que l’écran tactile de 7 pouces de la Pixi 4. De plus, la Pixi 5 prendra en charge les bandes CDMA et GSM, ce qui le rendra compatible avec tous les principaux opérateurs aux États-Unis. Le support LTE et SIM est également inclus, ainsi qu’un port pour carte microSD pour l’extension de la mémoire interne.

Une autre information révélée à la FCC concerne la batterie de 4,000 mAh à l’intérieur de l’Alcatel Pixi 5. La tablette Pixi 4 (7) actuelle est une offre d’entrée de gamme, avec son chipset Mediatek MT8321, 1 Go de RAM et un écran LCD 7 pouces, 600 x 1024 pixels. Nous pouvons seulement supposer que la « PIXI5-8 » sera aussi d’entrée de gamme, mais significativement plus puissante. Elle pourrait également tourner sous Android Nougat et débarquerait aux Etats-Unis dans un premier temps.

