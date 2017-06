La Corée du Nord vient de lancer un smartphone qui ressemble étonnamment à un iPhone : le Jindallae 3

Après le Ryonghung Ipad qui ne reprend de la tablette d’Apple que le nom, la Corée du Nord a un nouveau smartphone : le Jindallae 3. On pourrait le confondre avec un iPhone.

Décidément, la Corée du Nord aime la marque à la pomme vu le design de ce mobile. Le Jindallae 3 est un téléphone « multifonctions » présenté comme une révolution. Nous n’avons pas sous les yeux sa fiche technique mais les caractéristiques de l’Ipad étaient loin d’être convaincantes. Toutefois, il existe des visuels du Jindallae 3 qui nous donnent plusieurs informations.

Jindallae 3 : un smartphone nord-coréen « multifonctionnel » avec des finitions soignées

Techniquement, on pense que le Jindallae 3 est un téléphone peu puissant avec un processeur daté et très peu de RAM. Il aurait été conçu par l’entreprise nord-coréenne Mangyondae mais l’Arirang lancé en 2013 avait été fabriqué en Chine d’après certains experts.

Le design de l’appareil est assez convaincant même s’il n’y a aucune innovation apportée de ce côté. Les finitions sont soignées avec des bords arrondis en aluminium. Pas de double APN à l’arrière mais ça, il fallait sans douter. Toutefois, on note la présence d’un capteur d’empreintes digitales. Concernant l’OS de l’appareil, on parie sur une version d’Android made in North Korea. Niveau coloris, pas beaucoup de choix comme pour les coupes de cheveux. En effet, le Jindallae 3 est disponible en noir et en blanc. Il embarque plusieurs applications mais nous ne savons pas si les utilisateurs pourront s’en procurer d’autres.

